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Прими участие в забеге и получи аромат в подарок
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Прими участие в забеге и получи аромат в подарок 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
10 июня состоится красочный забег Colors De Benetton (5 км по маршруту от Ходынского бульвара). В нем примут участие команда КВН «Сборная РУДН», популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса. Присоединяйся и ты. Тут ты точно хорошо проведешь время, а еще получишь в подарок аромат Benetton.
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Все, что тебе нужно будет сделать, — выложить в Instagram фото с хэштегом #bennetonperfumes, и парфюм твой. Также тебя ждут крутые снимки от популярного фотографа Кристины Макеевой (@hobopeeba), красочные тату и создание гигантского арт-объекта.
Забег состоится 10 июня, но ты должен успеть зарегистрироваться до 1 июня (на сайте colorrun5km.org). Поторопись, количество мест ограничено!
Подробнее: https://peopletalk.ru/article/primi-uchastie-v-zabege-i-poluchi-aromat-v-podarok/
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