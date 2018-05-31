Прими участие в забеге и получи аромат в подарок

10 июня состоится красочный забег Colors De Benetton (5 км по маршруту от Ходынского бульвара). В нем примут участие команда КВН «Сборная РУДН», популярные блогеры и звезды шоу-бизнеса. Присоединяйся и ты. Тут ты точно хорошо проведешь время, а еще получишь в подарок аромат Benetton.

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Все, что тебе нужно будет сделать, — выложить в Instagram фото с хэштегом #bennetonperfumes, и парфюм твой. Также тебя ждут крутые снимки от популярного фотографа Кристины Макеевой (@hobopeeba), красочные тату и создание гигантского арт-объекта.

Забег состоится 10 июня, но ты должен успеть зарегистрироваться до 1 июня (на сайте colorrun5km.org). Поторопись, количество мест ограничено!

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/primi-uchastie-v-zabege-i-poluchi-aromat-v-podarok/