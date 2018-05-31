Павел Гусев: «Бабченко, ты — предатель!»

"Мы сегодня воочию увидели, как делается грязная провокация. По-другому ее назвать нельзя. Это абсолютно безнравственная ситуация, которая была организована вокруг журналиста Бабченко. Организована так, что рыдали его друзья в Киеве, в Москве общественность встала в поддержку Бабченко. Я не очень представляю, как нормальный журналист, мужик, мог инсценировать такое при живой жене, которая рыдала. Как ты можешь — бывший военнослужащий, человек который прошел войну и знаешь, что такое гибель человека, и как на это реагируют друзья, товарищи, — инсценировать то, что ты не имеешь права ни при какой ситуации делать!

Он ушел практически из журналистики, у него была тенденция к тому, чтобы стать великим литератором, который олицетворяет молодое поколение, которое прошло Чечню, через различные силовые структуры. Это, мне кажется, сыграло дурную шутку с его психикой. Он абсолютно потерял реалии в отношении России, того, что происходит в России, потерял суть того, что происходит на Украине. Он не видит всю ту слабость и гниль, которые происходят сегодня во власти на Украине. Я ему не завидую. Он скомпрометировал имя журналиста. Себя. Тем, что таким образом связался со спецслужбами Украины ради того, чтобы продать свою Родину.

Ты ушел совсем на другую сторону. Ты — предатель! Ты — человек, который унизил журналистское сообщество России. Журналисты выступали в защиту Бабченко, мы потребовали от международных организаций ответа за все эти действия. А он это делал только для того, чтобы в очередной раз сказать: «Россия, ты плохая страна». Но эта страна сделала ему много хорошего. Имя, как минимум", — заявил Гусев.