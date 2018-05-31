10 потенциальных причин твоей усталости

У каждого человека временами наступает период морального истощения. У тебя наверняка тоже такое было. Ты чувствуешь, что все надоело, твои движения сковывает апатия, обыденность съедает последние остатки положительных эмоций. Твои силы исчерпаны, ты устал, и все, о чем мечтаешь каждую секунду времени, — лечь в постель. Но вместо этого ты сидишь на работе и уже полчаса смотришь на свой недопитый кофе, откладывая необходимость выполнить задание босса. Раз уж ты сделал себе перерыв, то потрать немного времени на прочтение этой статьи. Здесь мы попытались разобраться, что является основными причинами твоей усталости и как с этим бороться. Ведь за попыткой вернуть себе былую активность с помощью кофе, энергетиков или таблеток скрывается отсутствие мотива узнать о подлинных факторах, вызывающих усталость.

1. Нелюбимая деятельность

Ты, наверное, замечал, как тяжело вставать на работу по утрам, зато как легко — в выходные, если ты собрался в отпуск или на раннюю рыбалку. Причиной усталости, как правило, является не только перегруженность какими-либо делами, но и отсутствие морального удовлетворения ими. Если ты устаешь без причины, то, скорее всего, тебе просто не нравится род твоей деятельности. Это создает негативный фон каждого дня, который отражается на психофизическом восприятии, в том числе и на твоей энергии. Что ты можешь сделать Выясни, чем тебе нравится заниматься, что заставляет чувствовать себя здоровым и энергичным. Если есть возможность превратить это в основное дело своей жизни, то начинай двигаться в этом направлении.

2. Физическая пассивность

Хуже всего, когда за весь день ты принимаешь лишь две позы: горизонтальную и сидячую. Пассивный образ жизни никогда не считался полезным для здоровья, и ты это прекрасно знаешь. И несмотря на то, что отсутствие движений исключает нагрузку на мышцы, оно-то как раз и приводит к накапливаемой усталости. Твоя энергия зависит от состояния тела. Движения и нагрузки позволяют сознанию отвлечься и стимулируют мыслительный процесс. Тогда как их отсутствие блокирует поток энергии, что приводит к проблемам со здоровьем, бессоннице, а в итоге и к усталости. Что ты можешь сделать Нагрузи свое тело. Помимо занятия фитнесом, можно добавить активность и в повседневные дела. Например, ходить пешком на работу, если есть такая возможность.

3. Неправильное питание

Разные диетологи по-своему говорят о вреде тех или иных продуктов. Но все они едины во мнении, что сахар и искусственные химические добавки заставляют чувствовать человека вялым и истощенным. Тем не менее это то, что составляет часть рациона практически любого человека, а значит, несет потенциальную угрозу для каждого. Что ты можешь сделать Лучшее, что ты можешь сделать, — это насытить свой рацион натуральными продуктами. Поменьше полуфабрикатов и сладкого — так ты будешь себя чувствовать намного лучше. А вообще, обрати свое внимание, какая еда больше всего вызывает у тебя плохое самочувствие. Ее исключи в первую очередь.

4. Недостаточное количество сна Не удивляйся, но твоя усталость может быть вызвана банальным недосыпом. И это необязательно связано с ранними подъемами. Есть и другие факторы, нарушающие целостность твоего сна: неудобный матрас или подушка, наружный шум, лишний свет. А может быть, ты не проходишь через все циклы сна. В любом случае это влияет на твое настроение и подавляет энергичность. Что ты можешь сделать Начни с основ: убедись, что у тебя удобные матрас и подушка, в комнате достаточно темно и тихо. Постарайся не пользоваться электроникой хотя бы за час до сна. Если ты считаешь, что твой сон нарушают более неочевидные факторы, то предприми действия по их выявлению и устрани их. 6 способов улучшить сон без использования антидепрессантов

5. Чувство сильного беспокойства

При сильном стрессе организм вырабатывает кортизол, который существенно ухудшает твой сон. Поэтому сильное напряжение, испытываемое регулярно, является частой причиной бессонницы. Помимо стресса, на усталость влияет чрезмерное беспокойство. Тревожность дает дополнительную нагрузку на твой мозг, что истощает энергию. Это напоминает батарею телефона, на котором одновременно запущены несколько приложений. Ее заряд в таком случае истечет намного быстрее. Что ты можешь сделать Добавь в свою жизнь то, что снижает уровень стресса. В этом случае отлично помогает спорт или другие физические нагрузки. Справиться с беспокойством можно, если составить четкий план решения проблемы, из-за которой она возникает. О том, как это сделать, более подробно написано здесь.

6. Неправильное дыхание

Глубокое дыхание увеличивает циркуляцию кислорода в организме, доставляя его в мышцы и головной мозг. От количества поступаемого кислорода зависит здоровье внутренних органов, тканей и мышц, а это, в свою очередь, влияет на уровень твоей энергии. Что ты можешь сделать Делай глубокие вдохи каждый день по несколько минут. Глубокое дыхание расширяет диафрагму и является одним из лучших способов успокоить ум, снять напряжение и зарядиться энергией. Обрати внимание на процесс выдоха: сначала высвобождается воздух из грудной клетки, затем — из нижней части живота.

7. Негативное окружение

Ты замечал, что после общения с некоторыми людьми чувствуешь усталость. Это так называемые «энергетические вампиры», которые призваны уничтожить в тебе любую активность. И даже если ты достаточно энергичен в данный момент, то после общения с ними почувствуешь моральное истощение. Что ты можешь сделать Мы бы посоветовали святую воду и серебряные пули, но это не тот случай. Поэтому общайся больше с теми, кто вдохновляет тебя и заставляет чувствовать себя энергичным и живым.

8. Обезвоживание

Тело человека примерно на 60% состоит из воды. Некоторые важные органы, такие как мозг, сердце или легкие, — на 70%. Это означает, что даже незначительное обезвоживание может привести к снижению уровня энергии. Усталость является одним из признаков недостаточного количества потребляемой воды. Исследование британских врачей выявило, что каждый пятый пациент, жалующийся на потерю энергии, просто выпивает мало воды. Что ты можешь сделать Прежде всего, пить достаточное количество воды. Желательно 1,5-2 литра в день. И перед тем как закинуться утренней порцией кофе, сначала выпей стакан обычной воды.

9. Излишняя занятость

В какой-то степени эта проблема является причиной многих других факторов: недосыпания, стресса, беспокойства. Большое количество дел может вызвать неразбериху в твоей голове, которая приведет к утомлению. Ты пытаешься везде успеть, при этом испытываешь тревогу из-за потери контроля над ситуацией. К этому можно добавить умственную перегрузку и поздний сон. Что ты можешь сделать Посмотри на свою жизнь со стороны. Много ли ты успеваешь сделать в этой суматохе? Насколько важны те дела, из-за которых ты жертвуешь здоровьем? Возможно, сократив количество ежедневных заданий, тебе удастся сосредоточиться на более важных делах и меньше уставать.

10. Проблемы со здоровьем

Если ты выполняешь все вышеуказанные советы, при этом все равно чувствуешь усталость, то ее причиной могут быть какие-либо внутренние нарушения. Возможно, это побочные действия принимаемых тобою лекарств или различные проблемы со здоровьем, такие как дисфункция щитовидной железы и надпочечников, анемия или ночное апноэ. Что ты можешь сделать В этом случае единственно верным решением будет обратиться к врачу. При отсутствии прочих факторов он сможет определить истинную причину возникновения твоей усталости.