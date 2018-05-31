Как быстро решить финансовые проблемы и грамотно инвестировать деньги

Мы часто пишем о том, что лучшим способом заработка является работа на самого себя: прибыль зависит лишь от результатов твоих трудов, над головой не стоит начальник и никто не указывает, что и как делать. Свое дело дает много свободы и отличные перспективы роста, так как ты не ограничен никакими рамками, кроме рамок закона, конечно же. Но за его границами начинается бизнес иного порядка, о котором мы говорить не станем.

К сожалению, в нынешних условиях очень сложно развивать бизнес, так как это требует больших финансовых вливаний, а достаточный для этого капитал есть далеко не у всех. Но это не повод отказываться от развития, прогресса, ведь всегда есть возможность взять заём и продолжить успешно развивать собственное дело. Ситуация может быть и обратной: у тебя есть некая сумма, которую ты хочешь вложить в дело, ведь деньги должны делать деньги, но, как сделать это грамотно и во что инвестировать, еще не придумал. К счастью, и на этот вопрос у нас есть ответы, и мы расскажем, где лучше всего брать займы и во что сегодня стоит вкладывать свои деньги.

Где взять деньги

Решение развиваться и расти вполне закономерно для любого успешного бизнесмена, ведь ты либо растешь, либо проигрываешь в конкурентной борьбе. Процесс модернизации, улучшения требует денег, которых, как правило, обычно не хватает, а брать в долг у знакомых рискованно, так как деньги могут испортить отношения. Обратившись в банк, можно нарваться на огромные проценты, и может показаться, что в этой ситуации развивать бизнес кажется скорее фантазией, чем продуманным и прогнозируемым решением.

К счастью, сегодня на российском рынке появилась такая платформа, как SimplyFi, где ты можешь взять заём под адекватные проценты и с нормальными условиями. Компания взяла на вооружение способ кредитования из США Р2Р, где несколько инвесторов финансируют один конкретный бизнес-проект. Это один из первых подобных проектов в нашей стране. Схема работы этой компании в корне отличается от привычных схем различных «серых» контор, где заём в 100 000 может обернуться миллионными выплатами по процентам.

Компания SimplyFi рассматривает заявление о займе в течение часа; тебе не понадобятся поручители, не потребуется залог. Ты сможешь сам выбрать срок, в течение которого будешь делать выплаты (от 1 до 6 месяцев); также возможен вариант досрочного погашения задолженности. Вся процедура очень простая, прозрачная, и тебе не придется ждать несколько месяцев, чтобы получить заём. Получить заём от SimplyFi →

Куда лучше инвестировать деньги

Теперь поговорим о том, во что можно вложить свои деньги. Когда на руках есть определенная сумма, то лучше всего вложить ее в перспективное дело. Деньги, лежащие «под матрасом», обесцениваются с каждым днем, а суммы, которые находятся в обороте, приносят доходы. SimplyFi дает возможность стать инвестором, доход которого будет колебаться от 18 до 49% от одного займа. Компания проводит оценку рисков потенциального заемщика, поэтому ты будешь знать, стоит ли вкладывать деньги в конкретное дело и как быстро ты сумеешь получить свои деньги и проценты обратно.

К тому же ты сам выбираешь, кому давать заём, а кому — не стоит. Это отличный способ начать зарабатывать деньги, вкладывая их в бизнес-проекты других людей. Инвестировать деньги с SimplyFi →