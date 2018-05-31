Тонкости БДСМ: 4 позы для секса со связанными руками

Если вы готовы привнести в ваш секс немного остроты и хотите добавить игры в доминирование, вам не потребуются настоящие наручники. Их можно заменить обычным шелковым поясом от халата или мягкими наручниками из секс-шопа. В каких позах тебе будет удобно, если у тебя будут связаны руки, — рассказываем в нашем материале.

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Поза № 1: миссионер-доминант

Как: очень просто. Ложишься на спину, а он ложится на тебя сверху. Единственное отличие от классической миссионерской позиции заключается в том, что твои руки над головой привязаны к кровати или прикованы к ней наручниками.

Плюсы: когда у тебя нет возможности трогать партнера, нет и потребности думать, куда бы деть руки: погладить или ущипнуть? Ты можешь обхватить его ногами, можешь двигаться навстречу, а вот обнять его у тебя не получится.

Минусы: минусов в этой позе несколько. Во‑первых, не у всех кроватей спинки устроены подходящим образом, чтобы к ним что-то пристегнуть. Во‑вторых, если в этой позе партнер сделает тебе больно или неприятно, у тебя не получится сразу вывернуться, а поэтому тебе нужно не только делать это с тем, кому ты абсолютно, на 100% доверяешь, но и всегда оставляй за собой возможность освободиться. Помнишь «Игру Джеральда»?

Поза № 2: королева бондажа

Как: а вот теперь вы меняетесь местами: партнер ложится на спину, его руки связаны над головой, а ты поворачиваешься к нему спину и… садишься ему на лицо. Ну то есть с размаху садиться на надо, и ты, на самом деле, конечно, на нем не сидишь. Слишком много нюансов в этой позе, но если вы в них разберетесь, удовольствие может быть невероятным как для него, так и для тебя.

Плюсы: у многих женщин БДСМ ассоциируется с мужским доминированием, хотя на самом деле это далеко не так. Эта поза — не только отличный способ научить его, как делать тебе приятно языком, но и отличная возможность показать, что женщина в сексе далеко не всегда занимает пассивную подчинительную позицию.

Минусы: первый минус — твоему партнеру не нравится оральный секс. Это само по себе огромное упущение, но в этой позе особенно. Второй минус — скорее, даже не минус, а нюанс. Тебе придется тщательно подобрать позицию. Наклониться чуть вперед, расставив ноги, чтобы дать ему возможность добраться до твоих чувствительных мест. В этой позе ты легко можешь устать — затечет спина, устанут ноги, но зато ее легко поменять. Достаточно чуть сдвинуться и просто сесть на него верхом.

Поза № 3: коробочка

Как: помнишь, как в школе на физкультуре делали ненавистное упражнение «Коробочка»? Так вот эта «коробочка» гораздо приятнее. Ты лежишь в «коробочке», твои скованные наручниками руки расположены за щиколотками. Мужчина входит в тебя сзади.

Плюсы: в этой позиции ты очень раскрыта, контакт получается очень плотным. То есть у твоего партнера есть весь доступ к твоему клитору и половым губам. В этой позе открываются твои мышцы-сгибатели бедра, так что секс может быть очень глубоким и приятным.

Минусы: скажем так, с точки зрения физики, это не самая простая поза для исполнения, если ты не бывшая чирлидерша или гимнастка.

Поза № 4: скованная стоя

Как: найдите место, где в вашем доступе будет крепкий крючок или вешалка для полотенец и ты сможешь закрепить наручники. Сковав руки партнера или партнерши над головой, закрепи их на крючке и вели ему или ей не шевелиться. В этой ситуации нормально говорить строгим волевым голосом, приказывать и быть строгим.

Дальше у «верхнего» есть все возможности: оральный секс, поглаживания, работа руками и, в конце концов, обычная пенетрация.

Плюсы: эта поза может доставить массу удовольствия вам обоим. У «верхнего» партнера полная власть и контроль в руках, а «нижнему» можно просто наслаждаться ситуацией.

Минусы: руки могут устать. Руки могут сильно устать.

Наручники могут стать отличным аксессуаром в ваших интимных играх, но помни: безопасность — на первом месте, поэтому лучше выбирайте что-то мягкое, чтобы не стягивать запястья.

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