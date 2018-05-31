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Шнуров в стихах пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур
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Шнуров в стихах пожаловался на невозможность завязать узлом свой шнур 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал стихотворение, в котором рассказал о причинах своего развода с супругой Матильдой. Творчество он разместил в своем Instagram.
Муз бывало, и немало. Светских, полусветских львиц. И крутило и ломало. Ниццы брал я для девиц! Что семейные мне узы? Шнур не завязать узлом. Выпьешь, так вообще все музы. Трезвым — предложений лом. Я любил на всю катушку! Все возьми, — я все отдам! И бросал свою я тушку, В ноги очень многих дам. Муз бывало, и немало, Но какое дело ваше? Всех крутило и ломало Поначалу расставашек. А потом все тише-тише… Глядь, и новая Эрато, Первой стих в ночи услышит И простонет, — как ******* (прекрасно). Тут и бабке не ходи, Женщин много — Я один, — написал он.
Сергей Шнуров объявил о разводе с Матильдой 25 мая. Позже он опубликовал в соцсетях стихотворение, в котором говорилось о том, что ему очень больно и он «ранен, может и убит». Позднее Матильда призвала не обижать бывшего супруга. «Он хоть и великий, но нежный и ранимый», — отметила она в своем Instagram.
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