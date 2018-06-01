«Я выжил, и это настоящее чудо» 

1 июня в «Олимпийском» (Москва) и 3 июня в «Ледовом дворце» (Санкт-Петербург) пройдут концерты Оззи Осборна. Это прощальный мировой тур, в который отправился Величайший и Ужаснейший король тяжелого металла. «Люди постоянно спрашивают меня о пенсии, — говорит Оззи, — Это будет мое последнее мировое турне, но, может быть, я когда-нибудь дам еще пару концертов». Вместе с Оззи на сцену выйдут великолепный гитарист Закк Уайлд (Black Label Society), басист Роб Николсон (Danzig, Роб Зомби), барабанщик Томми Клафетос (Ted Nugent, Элис Купер, Роб Зомби, Black Sabbath), клавишник Адам Уэйкман (сын Рика Уэйкмана, Black Sabbath, Headspace, Rick Wakeman). Накануне московского концерта специальный корреспондент «Ленты.ру» Петр Каменченко побеседовал с Оззи Осборном и вспомнил одну забавную историю из прошлой жизни.
Летом 1989 года мне повезло работать на грандиозном рок-фестивале, проходившем на Большой спортивной арене «Лужников». Ни до, ни после этого в России не собиралось одновременно на одной сцене столько звезд первейшей величины, да еще и находившихся тогда в самом рок-н-ролльном соку. Благодаря Стасу Намину, который мутил какие-то дела со знаменитым промоутером Доном Кингом, в Москву приехали Skid Row, Cinderella, Mötley Crüe, Bon Jovi, Scorpions и Оззи Осборн.
Официально мероприятие именовалось «Московский международный фестиваль мира», неофициально — «Рок против наркотиков», еще более неофициально — «Пчелы против меда». Стоит напомнить, что пандемия тяжелых наркотиков, к тому времени уже основательно проредившая западный рок, добралась и до перестроечного СССР, где нашла новые жертвы. Многие борцы с «дурью» имели немалый личный опыт расширения сознания. Не говоря уже об алкоголе — русская водка была в том году мировым трендом, как Горбачев, перестройка и гласность. Wind of Changes! Так что атмосфера на фестивале была самая рок-н-ролльная. Жить быстро — умереть молодым! Секс, драгз и рок-н-ролл! Ну и все такое…
Оззи Осборн всем вышеуказанным рок-стандартам соответствовал идеально: выглядел полуживым, маловменяемым, на сцену вылезал с трудом, передвигался по площадке как парализованный зомби, а вниз его снимали охранники.
По совковым понятиям атмосфера на фестивале была сверхдемократичная. Милиция и несчастные срочники ВВ как себя вести — в точности не знали, а потому затравленно улыбались и ждали команд сверху. Команда всех вязать, однако, задерживалась. Приходилось терпеть и улыбаться, в особенности носителям невиданных досель бейджей «Проход везде» (All access). Именно таким волшебным бейджем я и располагал.
Подтрибунные помещения старых «Лужников» представляли собой сложный лабиринт коридоров, лестниц, непонятного назначения помещений и укромных закутков. Заблудиться в этом архитектурном великолепии было несложно. Не знаю, зачем Оззи понадобилось выйти из гримерки — может быть, он искал туалет, но найти дорогу назад он уже оказался не в состоянии. Тут-то его и сцапали! Попался Оззи на глаза двум дружинникам в узеньких костюмчиках и с комсомольскими значками.
Комсомольцы дежурили внутри, поэтому оказались не в теме, и в лохматом мужике в трениках и драной майке Оззи Осборна не опознали, тем более что в ответ на грозные окрики и тычки под ребра задержанный лишь мычал что-то невнятное, икал и пах алкоголем. Определив, что перед ними местный запойный сантехник, бдительные дружинники решили его выкинуть за пределы охраняемого объекта и потащили к дверям.
И вот тут настал мой звездный час. Я оказаться в нужном месте в нужное время. Размахивая бейджем, я встал на пути сатрапов. Начавшаяся потасовка привлекла внимание Марио Самальоа — администратора «Бригады С». Храбрый сын Марии Петровны и перуанского коммуниста Лопеса Самальоа немедля вступил в драку. Дружинники с угрозами отступили, а затем и охрана рок-звезды подоспела. Так я спас Оззи Осборна!
Похоже, сам герой эпизода так ничего и не понял. Кто его тащил и пинал, куда и зачем… Ох уж эта загадочная русская душа, ох уж эта русская водка…
С вопроса о событиях почти 30-летней давности мы и начали беседу с Оззи Осборном. Описанный выше случай он помнил смутно. Вроде что-то было, но что…
А о «Фестивале мира» рассказал следующее:
— Да, помню то шоу. Очень яркое было событие и большой для меня опыт. Я тогда в первый раз приехал в Россию и был очень удивлен, откуда столько людей здесь обо мне знают. Не думал, что они вообще обо мне слышали, и вдруг увидел самодельные плакаты «Я люблю Оззи». Было очень трогательно, и большое с моей стороны чувство благодарности за такую любовь.
«Лента.ру»: Ты уже больше полувека на сцене. В чем секрет такой страсти и как тебе удается сохранить отличную физическую форму?
Я каждый день занимаюсь физическими упражнениями. Больше не курю, не пью и не принимаю наркотики. Думаю, именно в этом причина моей хорошей формы. Кроме того, я всегда занимаюсь тем, что мне нравится. А нравится мне выступать на сцене, доставляя людям удовольствие. Сцена — это мой дом вдали от дома.
Опиши себя в трех словах.
Три слова — это, пожалуй, даже слишком много для меня. Ну, пусть будет так: VERY FUCKING NICE.
Оглядываясь на все эти прошедшие годы, чем ты гордишься больше всего?
Тем, что выжил. И это настоящее чудо.
Твоя главная любовь в жизни и что ты ненавидишь больше всего?
Моя великая любовь — делать великие шоу. Это невероятное чувство! А что я ненавижу больше всего — наверное, это звук пылесоса по утрам.
Твой самый главный страх?
Я сам.
Мог бы ты назвать свои самые любимые альбомы в Black Sabbath и во время сольной карьеры?
Думаю, что нет. Каждый альбом, который я сделал, — это как дневник моей жизни. Когда я их слушаю, я тут же возвращаюсь назад в то время, к событиям и переживаниям, которые тогда со мной происходили.
Какие три пластинки ты бы взял с собой на необитаемый остров?
Пусть их будет пять: 1. Beatles — Sgt. Peppers. 2. Beatles — Revolver. 3. Led Zeppelin — I. 4. Led Zeppelin — II. 5. И свой собственный альбом — No More Tears.
Ты веришь в бога, во второй шанс или в жизнь после смерти?
Все, что я могу сказать, — я верю в то, что существует сила более мощная, чем я сам. И я не верю ни во второй шанс, ни в жизнь после смерти.
Моей дочери 12 лет. Когда она узнала, что я буду брать у тебя интервью, она умоляла спросить, правда ли, что ты съел летучую мышь, и какая она была на вкус? Извини за идиотский вопрос, но ребенок очень настойчив.
Скажи своей дочке, чтобы она меня простила, но я больше не отвечаю на этот вопрос. Пусть каждый думает что хочет.
Тогда вопрос от моей жены («Оззи, привет, мы тебя любим!»). У тебя большая семья, а какие у тебя домашние обязательства?
Я делаю великолепные картофельные чипсы и отлично развожу огонь в камине.
Что ты будешь играть в Москве? Это будут старые вещи, что-то из Black Sabbath или совсем новое?
Приходите на концерт — и вы все увидите и услышите сами. Будет много сюрпризов!
Обязательно придем. Тем более что другой такой возможности уже, скорее всего, не будет. Оззи, ты в наших сердцах. Мы с тобой.