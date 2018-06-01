Доктор подслушал разговор двоих детей в больничной палате. Но он никогда не ожидал услышать это!

Двое маленьких детей лежали в больнице на соседних кроватях, ожидая операции. Джимми наклоняется и шепчет: «Зачем ты здесь?»

Алек говорит: «Мне будут удалять гланды, а я боюсь.»

Джимми говорит: «Тебе нечего беспокоиться. Я сделал это, когда мне было 4 года. Они сделают тебе наркоз, и когда ты проснешься, тебе будут давать много желе и мороженого. Это круто».

Алек, немного успокоился, а потом спрашивает: «А зачем ты здесь?»

Джимми говорит: «Мне будут делать обрезание».

«О!», воскликнул Алек, — «Удачи, приятель. Мне сделали это, когда я родился, так я не мог ходить целый год».

Дети говорят поистине смешные вещи! Поделитесь, если Вы согласны!