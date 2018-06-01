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Доктор подслушал разговор двоих детей в больничной палате. Но он никогда не ожидал услышать это!
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Доктор подслушал разговор двоих детей в больничной палате. Но он никогда не ожидал услышать это! 

Карельские вести 2 часа назад
Двое маленьких детей лежали в больнице на соседних кроватях, ожидая операции. Джимми наклоняется и шепчет: «Зачем ты здесь?»
Алек говорит: «Мне будут удалять гланды, а я боюсь.»
Джимми говорит: «Тебе нечего беспокоиться. Я сделал это, когда мне было 4 года. Они сделают тебе наркоз, и когда ты проснешься, тебе будут давать много желе и мороженого. Это круто».
Алек, немного успокоился, а потом спрашивает: «А зачем ты здесь?»
Джимми говорит: «Мне будут делать обрезание».
«О!», воскликнул Алек, — «Удачи, приятель. Мне сделали это, когда я родился, так я не мог ходить целый год».
Дети говорят поистине смешные вещи! Поделитесь, если Вы согласны!
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