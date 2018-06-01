Сколько лет было самому маленькому русскому воину

Доблестный русский воин Владимир Андреевич Серпуховской, за отвагу удостоенный прозвища Храбрый, начал совершать свои ратные подвиги в возрасте 8 лет, когда отправился в свой дебютный военный поход.

Мало кто знает, но Владимир Храбрый, приходившийся двоюродным братом легендарного Дмитрия Донского , тоже защищал Русь на Куликовском поле, и также был удостоен приставки «Донской».

Продолжатель рода

Славный представитель рода Рюриковичей Владимир Храбрый появился на свет 15 июля 1353 года в доме меньшего сына Ивана Калиты — Андрея, который прожил короткую жизнь длиною в 26 лет. До рождения своего второго наследника Владимира он не дожил 40 дней — чума, косившая всех подряд, не обошла стороной и их семью.

Спустя 4 года от этой же напасти скончался старший брат Владимира Андреевича — Иван, оставив его единственным продолжателем рода отца и владельцем Серпуховского удела.

После череды этих горестных событий опеку над малолетним Владимиром взял брат его батюшки — великий князь Иван Красный — отец Дмитрия Донского и Ивана Малого. Поручив воспитание всех детей митрополиту Алексею (Бяконта), Иван Красный завещал племяннику новые уделы из своего владения, и отошёл в мир иной. А вскоре не стало и его сына Ивана Малого.

Таким образом, на попечении Алексея остались два двоюродных брата старший Дмитрий Московский и младший Владимир Серпуховский, которых воспитывали как родных, при этом внушая последнему непрекословную верность первому. Делалось это чтобы избежать в будущем междоусобной войны в рамках их общего княжества. К слову, Дмитрий Донской стал правителем Московского княжества в 9 лет, а Владимир Храбрый его заместителем в 6 лет, но до конца своих дней он не предал брата и не покушался на престол.

Ратные подвиги

Главной целью Владимира Храброго была защита интересов княжества, которая в те времена чаще всего осуществлялась на поле боя. Оттачивать своё воинское мастерство удельный князь начал в восьмилетнем возрасте, когда в составе дружины отправился в поход на Галич. Проявив небывалое для ребёнка бесстрашие и стойкость, Владимир Храбрый впечатлил военачальников, которые взяли его и в следующее сражение против суздальско-нижегородского князя.

Дебютом Владимира Храброго как воеводы стала война с Тверью, которая объединившись с сильным князем Литовским и Русским Ольгердом Гедеминовичем, заявила о своих притязаниях на Москву, а вместе с ней и на Серпуховской удел. Отстояв наследственную землю, Владимир Храбрый, помог избавиться от неприятеля и Дмитрию Донскому, вместе с которым они держали осаду в только что отстроенном белокаменном Кремле.

Не добившись успеха на военной ниве, князь Ольгерд заключил с Московским княжеством мирный договор, и предложил скрепить это событие свадьбой его дочери Елены и Владимира Храброго. Это был единственный брак Владимира Храброго: Елена родила ему 7-х сыновей и верно ждала его возвращения из военных походов.

А их, как свидетельствуют летописи, было предостаточно: защита Пскова от Твери и ливонцев, отражение татарского набега у Оки, битвы против правителей Рязани и Новгорода, взятие Трубчевска, Стародуба и иных волостей.

Куликовская битва

Кульминационным событием в жизни Владимира Храброго стала Куликовская битва, свершившаяся 8 сентября 1380 года. Согласно военному плану Владимиру отводилась роль верховного командующего Засадного полка, который в нужный момент нанес решающий удар по татарским всадникам, и, внеся сумятицу в их ряды, вынудил Мамая с разгромом покинуть поле сражения.

Именно после этого боя Владимиру присвоили «звания» Храбрый и Донской, но второе не прижилось к нему, став неотъемлемой частью имени его не менее отважного брата Дмитрия.

Ордынские набеги

Через два года после Куликовской битвы прочность русских редутов решил проверить другой ордынский хан — Тохтамыш, который наверняка не ожидал, что сопротивление ему окажет только один князь Владимир Храбрый. Не желая, как остальные русские князь покорятся врагу без боя, Владимир Храбрый вывел свою дружину под Волоколамск и дал решительный отпор татарам, прекратившим дальнейший поход на Русь.

О своей готовности сражаться за родину Владимир Храбрый заявлял и тогда, как только стало известно, что у границ страны замечены войска Тамерлана, к слову, так и не отважившемуся вторгнуться на территорию Руси.

Не спрятался Владимир Храбрый и в 1408 году, когда Эдигей ступил во владения Москвы, которой к тому времени правил уже сын Дмитрия Донского — весьма трусливый Василий I. Благодаря усилиям дяди после трехнедельных бесславных попыток захватить Кремль ордынцы ретировались.

Это изгнание татар стало последним военным подвигом Владимира Храброго, оставившего в память о себе не меньше славных достижений на мирном поприще.

Невоенные победы

Высоко ценимый историками Владимир Храбрый основал город Серпухов, а вместе с ним мужской Высоцкий монастырь, город Малоярославец с Никольским Черноостровским монастырем, а Дмитров благодаря ему обзавелся Борисо-Глебской обителью.

Но главное достижение удельный князь Серпуховской Владимир Андреевич Храбрый-Донской совершил в нравственной сфере, когда в 1388 году не стал оспаривать с оружием в руках своё право на престол, который умирающий Дмитрий Донской вопреки правилам завещал своему сыну Василию I.

Достойный последователь Сережа

Недалеко от Серпухова в калужской деревне Грынь спустя пять с половиной столетий родился мальчик Сережа Алешков — достойный потомок Владимира Храброго, ставший самым молодым героем Великой Отечественной войны.

Медаль «За боевые заслуги» сын полка Серёжа получил в 6 лет, после того как в битве за Сталинград спас командира: не побоявшись обстрелов он побежал за солдатами, которые вытащили из заваленного блиндажа своего военачальника.

За этот подвиг генерал Чуйков наградил Серёжу трофейным пистолетом «Вальтер», а спасенный им командир после войны усыновил мальчишку и отблагодарил настоящей отцовской любовью.