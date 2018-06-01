Что связывало цыганского барона и Высоцкого

Неграмотный цыган Алеша Димитриевич даже свою собственную фамилию произносил неправильно, представляясь «Димитревичем». Зато Алеша был последним цыганским бароном в своем роду и, как и подобает представителям этого кочевого народа, исколесил множество стран, где знакомился с разными людьми. Жил он и в Париже и общался с Владимиром Высоцким.

Мировые гастроли

Еще дед Алеши Димитриевича слыл искусным музыкантом. Согласно одной из легенд, он даже играл на гитаре перед самим царем. Отец Алеши тоже музыку уважал и даже организовал из своих многочисленных отпрысков своеобразную труппу. Труппа колесила по просторам Российской Империи до самой революции. А после подалась в китайский Харбин, откуда начались мировые «гастроли» табора. Побывали Димитриевичи и в Индии, и в Марокко, и в Японии, и в Греции, пока наконец не очутились во Франции. В Париже участники цыганского ансамбля, и в том числе и Алеша, пели и плясали преимущественно в ресторанах. Выступали в «Распутине», «Эрмитаже» и других популярных заведениях тех лет, в которых любила бывать заезжая советская интеллигенция и эмигранты. Вот там-то Алеша и встречался с Владимиром Высоцким.

Встречи с Высоцким

По воспоминаниям современников, Алеша был небольшого роста и щуплого телосложения, в общем, был довольно невзрачным. Он очень плохо говорил по-русски, а читать так и вовсе не умел. Но все эти недостатки с лихвой окупались его исполнительским талантом. К тому же Димитриевич был цыганским бароном, главой своего рода, причем, последним, потому что у самого Алеши детей не осталось. Высоцкий, в творчестве которого пытливый слушатель легко обнаружит цыганские мотивы, так проникся пением Димитриевича, что захотел познакомиться с ним поближе. Они гуляли по Парижу, пели, играли на гитарах. Говорят, Высоцкий с Димитриевичем даже планировали записать совместный альбом. Однако внезапная кончина Владимира Владимировича не дала этой мечте воплотиться в жизнь.

Без наследников