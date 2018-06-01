Ещё
Что связывало цыганского барона и Высоцкого
Далее:
Читайте также:
Ещё

Что связывало цыганского барона и Высоцкого 

Русская семерка 1 час назад
Фото: Русская семерка
Неграмотный цыган Алеша Димитриевич даже свою собственную фамилию произносил неправильно, представляясь «Димитревичем». Зато Алеша был последним цыганским бароном в своем роду и, как и подобает представителям этого кочевого народа, исколесил множество стран, где знакомился с разными людьми. Жил он и в Париже и общался с Владимиром Высоцким.

Мировые гастроли

Еще дед Алеши Димитриевича слыл искусным музыкантом. Согласно одной из легенд, он даже играл на гитаре перед самим царем. Отец Алеши тоже музыку уважал и даже организовал из своих многочисленных отпрысков своеобразную труппу. Труппа колесила по просторам Российской Империи до самой революции. А после подалась в китайский Харбин, откуда начались мировые «гастроли» табора. Побывали Димитриевичи и в Индии, и в Марокко, и в Японии, и в Греции, пока наконец не очутились во Франции. В Париже участники цыганского ансамбля, и в том числе и Алеша, пели и плясали преимущественно в ресторанах. Выступали в «Распутине», «Эрмитаже» и других популярных заведениях тех лет, в которых любила бывать заезжая советская интеллигенция и эмигранты. Вот там-то Алеша и встречался с Владимиром Высоцким.

Встречи с Высоцким

По воспоминаниям современников, Алеша был небольшого роста и щуплого телосложения, в общем, был довольно невзрачным. Он очень плохо говорил по-русски, а читать так и вовсе не умел. Но все эти недостатки с лихвой окупались его исполнительским талантом. К тому же Димитриевич был цыганским бароном, главой своего рода, причем, последним, потому что у самого Алеши детей не осталось. Высоцкий, в творчестве которого пытливый слушатель легко обнаружит цыганские мотивы, так проникся пением Димитриевича, что захотел познакомиться с ним поближе. Они гуляли по Парижу, пели, играли на гитарах. Говорят, Высоцкий с Димитриевичем даже планировали записать совместный альбом. Однако внезапная кончина Владимира Владимировича не дала этой мечте воплотиться в жизнь.

Без наследников

Димитриевич был известен даже за океаном, в Соединенных Штатах, куда в 1980-х годах ездил с гастролями. Тем не менее, несмотря на то, что Алеша пользовался определенной популярностью, при жизни у него вышла всего одна персональная пластинка. Этому посодействовал советский художник Михаил Шемякин. Также Димитриевич записал альбом вместе с американским актером Юлом Бриннером, который утверждал, что у него тоже есть цыганские корни, и даже впоследствии стал президентом Международного союза цыган, им же и созданного. Кроме малочисленных записей, не оставил Алеша после себя и детей. Он был женат, но супруга так и не смогла родить ему наследника. Алеша Димитриевич умер в 1986 году в столице Франции. Там же его и похоронили.
Русская семерка: последние новости
Был ли Емельян Пугачев «засланным казачком» Как 12 летний пионер Валя Егоров четыре года грабил государственные учреждения Тайна гибели Михаила Евдокимова, юмориста и губернатора
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Призрак мальчика на фото привел женщину в ужас26
Чем секс у нас отличается от заграничного112
Из-за жары размножились блохи секс-мутанты3
От какого слова происходит «тварь»: тест10
За что на самом деле в Средневековье сжигали рыжих18
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
04:48
Старые проклятья, которые до сих пор действуют
Безумный мир
03:22
Как выглядят самые необычные эскалаторы
Места
04:56
Жуткие факты об аварии в Чернобыле
Истории
14:47
Аномальные места в России, где лучше не бывать
Места
06:02
Наука до сих пор бессильна в этих вопросах
Безумный мир
11:39
Версия: «Титаник» утопила египетская мумия
Истории
04:32
Рассказали, что нельзя говорить в салоне самолёта
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение