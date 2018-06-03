Филипп Киркоров и его дети тепло поздравили Бедроса Киркорова с 86-летием

Они поделились праздничными фото и видео.

Болгарский и российский певец Бедрос Киркоров 2 июня отметил день рождения. Артисту исполнилось 86 лет. Конечно, его знаменитый сын Филипп Киркоров и внуки Мартин и Алла-Виктория не смогли не вспомнить об этом событии даже в рамках соцсетей. Каждый из них по-своему поздравил Бедроса Киркорова с праздником.

С днем рождения, папа! Спасибо за то, что живу и за то, что пою! Ты— пример всего самого главного и доброго в моей жизни! Живи долго! Мы тебя все очень любим и дорожим тобой! Твои киркоровы, от мала до велика! С 86-летием!✌️🙏❤️

— обратился к отцу Филипп Киркоров, поделившись целым набором видео и фото.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

1 Июн 2018 в 10:06 PDT Чуть позже артист также решил показать кадры и видео с юбилейного концерта Бедроса Киркорова, который прошел в день его 70-летия. «Спасибо всем нашим друзьям, и спасибо нашей любимой Аллочке, за это замечательное, теплое и доброе поздравление в тот памятный вечер в еще тогда существующем ГЦКЗ „Россия“!», — добавил Филипп.

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

2 Июн 2018 в 8:29 PDT Внуки же — Мартин и Алла-Виктория выучили для дедушки стихотворение. Свое поздравление ребята записали на видео прямо во время тренировки на льду. Напомним, что и Мартин, и Алла-Виктория сейчас учатся фигурному катанию в академии Евгения Плющенко

А для нас ты лучший дедушка любимый!

— заявили дети.

Публикация от Алла-Виктория Киркорова (@allavictoriyakirkorova)

2 Июн 2018 в 6:23 PDT Подписчики ребят в соцсетях похвалили их за такое чудесное стихотворение, а также оставили множество добрых пожеланий и поздравлений в адрес Бедроса Киркорова.

Напомним, Бедрос Киркоров родился 2 июня 1932 года. С 1964 по 1994 год он был женат на Виктории Лихачевой. К сожалению, женщина умерла несколько лет назад, успев стать мамой Филиппа Киркорова. В 1997 году Бедрос Киркоров женился на преподавателе в институте, докторе экономических наук Людмиле Смирновой

Филипп Киркоров сейчас воспитывает двоих детей: в 2011 году родилась его дочь Алла-Виктория, в 2012 году — сын Мартин. Дети появились на свет благодаря суррогатной матери. Периодически певец радует их достижениями своих поклонников в соцсетях.