«Если я была мэром, приказала бы всем испечь для меня кексики». Маленькие красноярцы рассказали о своем городе

В Сети появилось видео, где маленькие жители Красноярска ответили на вопросы о своем городе, местных достопримечательностях, работе мэра и своих планах на жизнь.

Ребята отметили положительные и отрицательные стороны столицы края. Оказалось, что им нравится Красноярск, потому что «он богатый», «там растут растения и есть фонтаны». К минусам города дети отнесли «серые дороги», «болеют люди», «много машин» и «грозу».

Также дети попытались ответить на вопросы «Кто такой мэр?» и «Если бы ты был мэром, чтобы ты сделал?».

Пользователей умилили ответы маленьких горожан.

В одной из достопримечательностей Красноярска поселились утки. Они чувствуют там себя комфортно и игнорируют жителей города.