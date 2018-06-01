Ещё
«Если я была мэром, приказала бы всем испечь для меня кексики». Маленькие красноярцы рассказали о своем городе
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Если я была мэром, приказала бы всем испечь для меня кексики». Маленькие красноярцы рассказали о своем городе 

360tv.ru 1 час назад
В Сети появилось видео, где маленькие жители Красноярска ответили на вопросы о своем городе, местных достопримечательностях, работе мэра и своих планах на жизнь.
Ребята отметили положительные и отрицательные стороны столицы края. Оказалось, что им нравится Красноярск, потому что «он богатый», «там растут растения и есть фонтаны». К минусам города дети отнесли «серые дороги», «болеют люди», «много машин» и «грозу».
Также дети попытались ответить на вопросы «Кто такой мэр?» и «Если бы ты был мэром, чтобы ты сделал?».
Пользователей умилили ответы маленьких горожан.
В одной из достопримечательностей Красноярска поселились утки. Они чувствуют там себя комфортно и игнорируют жителей города.
360tv.ru: последние новости
«Че ты стоишь? Всеки ему!» Отец пришел на разборки сына с одноклассником и довел мальчика до слез Энтони Хопкинс нашел плюсы в алкоголизме Писатель впал в кому из‐за документов столетней давности
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Призрак мальчика на фото привел женщину в ужас26
Чем секс у нас отличается от заграничного112
Из-за жары размножились блохи секс-мутанты3
От какого слова происходит «тварь»: тест10
За что на самом деле в Средневековье сжигали рыжих18
Видео
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
04:48
Старые проклятья, которые до сих пор действуют
Безумный мир
03:22
Как выглядят самые необычные эскалаторы
Места
04:56
Жуткие факты об аварии в Чернобыле
Истории
14:47
Аномальные места в России, где лучше не бывать
Места
06:02
Наука до сих пор бессильна в этих вопросах
Безумный мир
11:39
Версия: «Титаник» утопила египетская мумия
Истории
04:32
Рассказали, что нельзя говорить в салоне самолёта
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение