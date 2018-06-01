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5 шагов, которые помогут сменить работу
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5 шагов, которые помогут сменить работу 

Heroine.ru 55 минут назад
Фото: Heroine.ru
Если в вопросах карьеры ты никогда не была особенно целеустремленной и амбициозной, то потерять интерес к своей профессии вполне логично. В случае, когда ты уже не можешь предложить ничего нового для компании, приходит мысль сменить работу вообще. Я собрала для тебя несколько советов, которые помогут уйти с прежнего места работы правильно и не повторить старых ошибок в новой компании.
1. Прислушайся к интуиции
Если ты чувствуешь себя недооцененной на работе, найди время, чтобы подумать, откуда эти проблемы возникают. Что тебя вдохновляет? Что работает для тебя, а что абсолютно не мотивирует и не настраивает на усердную работу? Составь список вещей, которые удовлетворяют тебя и тех, которые не устраивают, и пусть он помогает тебе в поисках новой работы. Момент, когда ты поймешь, что именно хочешь изменить, — та самая стартовая точка, с которой можно начать новую жизнь, сохраняя накопленный опыт.
2. Определи свои цели
Когда рассматриваешь работу в совершенно новой отрасли, определи все имеющиеся у тебя навыки, которые могли бы пригодиться. Затем подумай о своих интересах и о том, чем увлекаешься, что читаешь и смотришь. Даже если не знаешь, к чему у тебя есть страсть, наверняка есть вещи, которые ты предпочитаешь обсуждать с друзьями и семьей. Определи, что в данный момент для тебя наиболее важно. Запиши свои ценности, вспомни несколько ключевых моментов, которые дали тебе опыт. Составь мудборд — доску, на которой ты сможешь визуализировать свои желания и мысли. Посмотри на календарь, чтобы понять, есть ли определенное время года, во время которого сменить профессию будет проще?
3. Контролируй финансы
Самый частый страх, появляющийся при смене работы, — накоплений будет недостаточно. Заранее обрати внимание на области своей жизни, в которых можно сэкономить, а также как пустить деньги в работу, чтобы они приносили прибыль.
4. Ищи наставника
Элли Шареф, управляющая компанией HierArt, делится простым советом в своем интервью для Forbes:
Общайся с коллегами, которые близки к твоей новой области.
Взгляни на варианты смены компании внутри собственной компании. Вспомни все свое окружение, которое есть сейчас и которое было в прошлом, в том числе на предыдущих местах работы. Связывайся с коллегами, которые могут порекомендовать тебя в новый отдел или познакомить с профессионалами в своей сфере. Если хочешь начать совершенно сторонний проект, в котором у тебя нет никаких знакомых, — ищи единомышленников в интернете. Сейчас на любой площадке можно встретить блог, в котором люди рассказывают о секретах своего мастерства, о том, как проходит их рабочий день, и даже как они искали своих первых клиентов.
5. Будь уверена
Когда ты будешь говорить о том, что хочешь начать совсем другую карьеру, найдутся люди, которые это решение не поддержат. Скептики заставят тебя сомневаться в своем решении и могут вовсе лишить уверенности. Оставайся сильной несмотря ни на что и продолжай двигаться в том направлении, которое выбрала. Не позволяй себе пугаться неизвестности — приложи все усилия, чтобы адаптироваться и позитивно смотреть на изменения в своей жизни. Помни, смена твоей карьеры будет означать, что нужно прилагать дополнительные усилия, так что используй свои лучшие стороны для движения вперед.
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