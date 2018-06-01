7 признаков того, что ты вышла замуж не за того мужчину

7 признаков того, что ты вышла замуж не за того мужчину1 В какой-то момент ты осознаешь, что тебя дико раздражает какая-то его привычка или физическая особенность. Ты вдруг замечаешь, что он громко чавкает за столом. Тебя передергивает от его манеры щелкать костяшками пальцев. Или бесят его усы. Это неприятное чувство описал еще классик: помнишь, как Анну Каренину раздражали торчащие уши ее пожилого супруга? И чем все это кончилось? Как правило, замечать начинаешь не сразу, а тогда, когда спадает морок первой влюбленности и сексуальных страстей, и отношения входят в привычное супружеское русло. И если с дурной привычкой можно справиться, признавшись супругу в том, что это раздражает, то внезапно обнаруженные физические недостатки, которые не изменить, могут стать настоящим наваждением.

Кадр из фильма «История о нас»

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2 Вам не о чем разговаривать. По вечерам он сидит, уткнувшись в экран телевизора или компьютера, на все вопросы о работе или других делах отвечает: «Нормально». По выходным старается сбежать из дома — либо на работу, либо с друзьями на рыбалку.

3 Ты его стыдишься. Встречаясь с одноклассниками или коллегами, стараешься приходить туда одной. Тебе кажется, что он может ляпнуть что-то не то или выглядеть смешно, нелепо. А если приходится все же знакомить с подругами, ты предварительно «подстилаешь соломку» — мол, он у меня молчун (или говорун), кажется не слишком умным, зато он — далее выбирай по списку: надежный, добрый, любящий и т. п.

4 Ты замечаешь, что он перестал тебе помогать, заботиться о тебе. Если раньше в конфетно-букетный период он буквально сдувал с тебя пылинки, то теперь на твою просьбу, например, помочь отвезти маме телевизор, отговаривается занятостью или напрямую отрезает: «Сегодня не могу, ты и сама справишься». Его не пугает, когда ты поднимаешь тяжести, он не старается ходить по комнате на цыпочках, когда ты спишь. В общем, как в кино — сама-сама…

Кадр из фильма «Дорога перемен»

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5 У вас с ним нет домашних прозвищ. Стандартные «кисуль», «лапуль» не в счет. По-настоящему любящие супруги стараются обращаться друг у другу, называя партнера выдуманными, иногда нелепыми, но только своими именами и прозвищами, с которыми, как правило, связана только им одним известная шутка, история, привычка. Это может быть детское прозвище, о котором рассказала мама, слово, произнесенное в момент любовных игр и т. д. Если между вами все строго — Андрей, Светлана, Татьяна, значит что-то пошло не так.

6 В тяжелой ситуации он бежит не к тебе, а к маме. Или к друзьям. Или к первому встречному в пивном баре. Да, и ты стараешься выговориться, в первую очередь, не ему, а подруге.

Кадр из фильма «Валентинка»

7 Самый критический вариант — он вдруг начинает пить. Для мужчин часто это бывает самым простым способом уйти от проблем. Они не всегда способны так тщательно анализировать отношения, как женщины. И предпочитают старый проверенный путь — забыться. Ведь ты не думаешь, что он не чувствует пропасти, которая расширяется между вами? И не задает себе вопроса: а на той ли женщине я женился? И этот симптом — самый тревожный, требующий радикальных действий. Каких именно — решать тебе.