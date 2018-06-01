Личная история: как похудеть на 60 килограмм за полтора года

Наша читательница Евгения решила поделиться своей историей: как за полтора года ей удалось сбросить более 60-ти килограмм. Это невероятная и очень вдохновляющая история — в том числе и потому, что Евгении удалось изменить не только внешность, но и почти всю жизнь. «Единственный способ справиться с горем — была еда» Я всегда была полной, но в 18 лет взяла себя в руки и с помощью диеты сбросила 30 килограмм. Это было очень трудно: я выбрала самую жесткую диету, ограничивала себя в еде по максимуму. Организм сопротивлялся, как мог, я помню, что мне все время хотелось спать: ночью, днем, в институте, после лекций… Такое чувство, что меня тогда раздирали два чувства: голода и желания спать. Но я справилась, сбросила эти тридцать килограмм… И забеременела.

Не знаю, возможно, повлияла та самая очень жесткая диета, может быть, это был результат общего стресса, в который я отправила свой организм — но ребенок развивался неправильно и врачи настояли на прерывании беременности. Это была настоящая трагедия для меня. Я впала в депрессию и единственный способ, который помогал хоть как-то справиться с горем — это была еда. Я ела, ела, ела и снова ела…«А ты уверена, что точно родила?»

Мы с мужем делали попытки снова зачать, но ничего не получалось — целый год. Я была в отчаянии, страшно переживала — мне всегда хотелось иметь детей, иметь большую семью. Потом случилось чудо — я забеременела. Это была такая радость, такое счастье! Ребенок развивался нормально, беременность протекала тоже хорошо — и на радостях я ни в чем себе не отказывала. Когда сейчас я вспоминаю, сколько я съела за время той беременности, мне самой не верится! Я могла, например, «умять» за один раз три шашлыка! Теперь мне кажется, что это невозможно, конечно — а тогда это было легко. Через полгода после рождения старшего малыша я снова забеременела — и родила девочку. Это было счастье, радость — но когда я увидела свои фотографии с выписки из роддома, я испугалась. Я весила 125 килограмм! Муж моей подруги, присутствовавший на выписке, даже пошутил: «А ты уверена, что точно родила?».

Сказать, что я переживала — это ничего не сказать. Я рыдала целыми днями, я не подходила к зеркалу — не могла поверить, что смогла так себя запустить. И я ведь знала, как тяжело сбрасывать этот жир! Была уверена, что останусь такой навсегда — и ужасно расстраивалась от этого. А главное, все вокруг говорили: ну, что ты, вес после родов сбросить очень трудно, конечно, может, ты похудеешь немного, но стройной девочкой, конечно, уже никогда не станешь. И только одна моя подруга твердо сказала: «Ты точно сможешь! Я верю в тебя! Ты должна попробовать!». «Думала о том, как похудею и смогу стать мотиватором для других женщин»

И я попробовала. Мне понравилась идея интуитивного питания: никаких ограничений, надо просто очень внимательно прислушиваться к своему телу и пытаться понять, чего оно на самом деле хочет. Первые три месяца было ужасно трудно: я переедала, срывалась то и дело, впадала в отчаяние — но точно знала, что надо держаться. Что если есть цель, к ней надо идти — и все получится. Когда становилось совсем трудно, думала о том, что обязательно похудею, всем об этом расскажу, прославлюсь — и стану мотиватором для тысяч женщин, которые хотят сбросить вес, но не могут решиться.

Я помню, как «ушли» первые 10 килограмм. Я впервые поднялась по лестнице — сама, пешком. Это было такое потрясающее ощущение — я вспомнила, как это здорово, когда можно просто легко ходить, двигаться и получать от этого удовольствие! Это, конечно, прибавило мотивации — к тому же удалось выработать свою систему, втянуться — и поддерживать систему питания, которая подходит именно моему телу, стало намного проще. «Я поняла, что хочу изменить свою жизнь!»

Через полтора года я сбросила 60 килограмм! Я похудела со 125 кг до 65, сделала то, во что почти никто не верил! Но этого мало: я не только изменилась внешне. Я поняла, что хочу изменить свою жизнь. Я работала менеджером-экономистом, но поняла, что хочу попробовать что-то новое. Записалась на курсы ораторов, а когда моя история стала известно, меня пригласили участвовать в популярно ток-шоу. После этого меня позвали сниматься в телесериале, участвовать в модельных съемках — это просто невероятно, честно говоря!

Я не планирую останавливаться на достигнутом: теперь моя цель — участие в соревнования фитнес-бикини и конкурсе «Мисс Россия». И я уверена, у меня все получится!