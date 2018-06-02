20 котов, которые по уши втрескались в собак

Вопреки общепринятому мнению, собаки и коты отлично уживаются под одной крышей и могут стать лучшими друзьями. И даже больше.

Мы собрали для вас 20 фото котов, которые по уши втрескались в собак.

AdMe.ru 1. Я жизнь за тебя отдам!

2. Обожаю твои уши.

3. Можно мы побудем наконец вдвоем?

4. Мы идеально дополняем друг друга.

5. Мама, это Бобик, и он будет жить с нами.

6. Все будет хорошо, родной, мы вместе.

7. Можно я сделаю тебе массаж?

8. Нет ничего прекраснее, чем вздремнуть с тобой вот так.

9. Обожаю зарываться с головой в твою шерсть.

10. Теперь он мой защитник!

11. Иди сюда, поцелую!

12. Ты вернулся!

13. В снах я вижу только тебя.

14. Никому тебя не отдам!

15. Да, это именно то, что вы подумали.

16. Как долго я тебя ждала…

17. Завидуйте молча.

18. Мы с тобой даже по цветам сочетаемся.

19. Выходи за меня…