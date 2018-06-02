20 котов, которые по уши втрескались в собак 

Вопреки общепринятому мнению, собаки и коты отлично уживаются под одной крышей и могут стать лучшими друзьями. И даже больше.
Мы собрали для вас 20 фото котов, которые по уши втрескались в собак.
AdMe.ru 1. Я жизнь за тебя отдам!
2. Обожаю твои уши.
3. Можно мы побудем наконец вдвоем?
4. Мы идеально дополняем друг друга.
5. Мама, это Бобик, и он будет жить с нами.
6. Все будет хорошо, родной, мы вместе.
7. Можно я сделаю тебе массаж?
8. Нет ничего прекраснее, чем вздремнуть с тобой вот так.
9. Обожаю зарываться с головой в твою шерсть.
10. Теперь он мой защитник!
11. Иди сюда, поцелую!
12. Ты вернулся!
13. В снах я вижу только тебя.
14. Никому тебя не отдам!
15. Да, это именно то, что вы подумали.
16. Как долго я тебя ждала…
17. Завидуйте молча.
18. Мы с тобой даже по цветам сочетаемся.
19. Выходи за меня…