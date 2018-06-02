Мама начала истерически смеяться, когда ее сын сказал, что он убил женщину. Это бесценно!

Маленький мальчик, сложив пальцы в виде пистолета, делал вид, что стреляет в людей. Никто не обращал на него внимания. Но когда он указал пальцем на меня и издал звук выстрела, меня всю перетряхнуло, я схватилась руками за сердце и упала на землю, задыхаясь. Бедный ребенок смотрел испуганно на свои пальцы, а потом на свою мать. «Мамочка, мне кажется, что я убил ту женщину.» Я лежала на земле, и никто не обращал на меня внимания, за исключением все более и более озабоченного ребенка, а его мать старалась не рассмеяться истерически. «Хорошо, Паркер, я думаю, ты должен убедиться, что ты не убил эту леди. Иди и убедись, что с ней все хорошо.» Когда он подошел ко мне, я потянулась к нему, издавая последние вздохи. «Вы в порядке, леди?» «Ты… ты стрелял в меня…», я хватаюсь за него, и делаю вид, что умираю. «Леди…? Мама! Я убил ее». «Вот почему оружие не игрушка, Паркер», — говорит его мама.

Я тут же пугаю его, начиная кашлять, и возвращаясь к жизни, встаю, ерошу его волосы и ухожу.