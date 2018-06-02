Женщина идет к доктору, а он пугает ее до смерти. Это гениально!

Пожилая женщина зашла в кабинет врача, где ее осматривал один из новых врачей, но примерно через 4 минуты, она очень громко закричала и, выбежав из кабинета, побежала по коридору.

Старший доктор остановил ее и спросил, что случилось, и она рассказала ему свою историю.

Выслушав ее, он велел ей зайти в его кабинет и ждать его там.

Врач пошел по коридору и зашел в кабинет к практиканту. Он спросил его: «Что ты сделал? Миссис Терри 63 года, у нее двое взрослых детей и несколько внуков, зачем ты сказал ей, что она беременна?»

Практикант, продолжал писать что-то себе в блокнот, не глядя, сказал: «Она все еще икает?»