О чем картина Пикассо «Девочка на шаре»: мнение детей

Хрупкая, практически невесомая девочка и мощный, громоздкий атлет… Картина «Девочка на шаре» — одна из самых известных работ Пабло Пикассо . Она относится к так называемому «розовому периоду» его творчества. О чем думают герои, какое настроение передает картина — телеканалу «МИР» рассказали дети. И нарисовали свою «Девочку на шаре». Удалось ли им разгадать все тайны Пикассо, смотрите в рубрике «Экспертиза».

— Скажи, что ты видишь на этой картине? Опиши ее. Женщину и мужчину. Какая она?

«Ну это, наверное, все-таки не женщина, это девочка, молоденькая. Она очень красивая, молодая, умная, наверное, гибкая, уверенная в себе, по лицу видно», — считает ученица изостудии Анастасия Француз.

— Какая эта девочка-гимнастка? Сколько ей лет?

«Ну, наверное, если она закончила институт, ее возраст — 19 лет», — отметила ученица изостудии Виктория Дорофеева

— Ты сказал, что это женщина. Как ты думаешь, сколько ей лет?

«Ну 21, может, или 22», — полагает ученик изостудии Илья Андрейчиков.

— Девочка — она какая, как бы ты ее описала?

«Она гибкая, много тренируется, очень хорошо все делает, и у нее хорошая разминка», — сказала ученица изостудии Вероника Груздева.

— А почему волосы красные? Или это повязка такая на голове?

Нет, волосы красные. — Расскажи, что ты видишь на этой картине?

«Какого-то странного мужчину и девочку», — указала ученица изостудии Соня Сергеева.

— А почему мужчина странный?

Я не знаю, он в трусах.

— Про мужчину еще расскажи. Как ты думаешь, почему он такой серьезный?

«Он серьезно относится к своей работе, и они должны выступить правильно», — считает ученица изостудии Василиса Гаврилова.

«Он, наверное, какой-то силач, он дружит с этой гимнасткой и смотрит, чтобы она не упала с шара, чтобы удержалась на нем», — полагает ученица изостудии Александра Сенина

Картина маслом

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— Ты смогла бы стать гимнасткой?

«Да», — уверена Василиса Гаврилова.

— А вот так встать на шар?

— А если бы потренировалась?

Тогда да.

— А сколько нужно тренироваться?

Года два.

— Ты бы хотела гимнастикой заниматься?

«А я ей уже занимаюсь», — рассказала ученица изостудии Дарья Матросова.

— Здорово. То есть ты умеешь так на шаре стоять?

На шаре не умею, я больше акробатикой.

— Тогда ты, наверное, знаешь, сколько нужно тренироваться, чтобы так стоять на шаре?

Очень долго.

— А ты могла бы встать в такую позу, как девочка?

«Да», — ответила Александра Сенина.

— Давай попробуем. Удобно?

Не очень.

— А как ты думаешь, девочке удобно?

— А как ты думаешь, зачем она это делает, если неудобно?

Ну ей нравится этим заниматься. — Как ты думаешь, где все это происходит, в какой стране?

«Ну мне что-то напоминает Кавказ, горы там…» — считает Илья Андрейчиков.

— Какое настроение у этой картины?

Радостное, я думаю, хотя небо какое-то хмурое, как будто дождь будет скоро. У Пикассо очень яркие картины, и я решил тоже яркую сделать.

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