О чем картина Пикассо «Девочка на шаре»: мнение детей 

Хрупкая, практически невесомая девочка и мощный, громоздкий атлет… Картина «Девочка на шаре» — одна из самых известных работ Пабло Пикассо. Она относится к так называемому «розовому периоду» его творчества. О чем думают герои, какое настроение передает картина — телеканалу «МИР» рассказали дети. И нарисовали свою «Девочку на шаре». Удалось ли им разгадать все тайны Пикассо, смотрите в рубрике «Экспертиза».
— Скажи, что ты видишь на этой картине? Опиши ее. Женщину и мужчину. Какая она?
«Ну это, наверное, все-таки не женщина, это девочка, молоденькая. Она очень красивая, молодая, умная, наверное, гибкая, уверенная в себе, по лицу видно», — считает ученица изостудии Анастасия Француз.
— Какая эта девочка-гимнастка? Сколько ей лет?
«Ну, наверное, если она закончила институт, ее возраст — 19 лет», — отметила ученица изостудии Виктория Дорофеева.
— Ты сказал, что это женщина. Как ты думаешь, сколько ей лет?
«Ну 21, может, или 22», — полагает ученик изостудии Илья Андрейчиков.
— Девочка — она какая, как бы ты ее описала?
«Она гибкая, много тренируется, очень хорошо все делает, и у нее хорошая разминка», — сказала ученица изостудии Вероника Груздева.
— А почему волосы красные? Или это повязка такая на голове?
Нет, волосы красные. — Расскажи, что ты видишь на этой картине?
«Какого-то странного мужчину и девочку», — указала ученица изостудии Соня Сергеева.
— А почему мужчина странный?
Я не знаю, он в трусах.
— Про мужчину еще расскажи. Как ты думаешь, почему он такой серьезный?
«Он серьезно относится к своей работе, и они должны выступить правильно», — считает ученица изостудии Василиса Гаврилова.
«Он, наверное, какой-то силач, он дружит с этой гимнасткой и смотрит, чтобы она не упала с шара, чтобы удержалась на нем», — полагает ученица изостудии Александра Сенина.
Картина маслом
Тест: разбираетесь ли вы в живописи?
— Ты смогла бы стать гимнасткой?
«Да», — уверена Василиса Гаврилова.
— А вот так встать на шар?
— А если бы потренировалась?
Тогда да.
— А сколько нужно тренироваться?
Года два.
— Ты бы хотела гимнастикой заниматься?
«А я ей уже занимаюсь», — рассказала ученица изостудии Дарья Матросова.
— Здорово. То есть ты умеешь так на шаре стоять?
На шаре не умею, я больше акробатикой.
— Тогда ты, наверное, знаешь, сколько нужно тренироваться, чтобы так стоять на шаре?
Очень долго.
— А ты могла бы встать в такую позу, как девочка?
«Да», — ответила Александра Сенина.
— Давай попробуем. Удобно?
Не очень.
— А как ты думаешь, девочке удобно?
— А как ты думаешь, зачем она это делает, если неудобно?
Ну ей нравится этим заниматься. — Как ты думаешь, где все это происходит, в какой стране?
«Ну мне что-то напоминает Кавказ, горы там…» — считает Илья Андрейчиков.
— Какое настроение у этой картины?
Радостное, я думаю, хотя небо какое-то хмурое, как будто дождь будет скоро. У Пикассо очень яркие картины, и я решил тоже яркую сделать.
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