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Подруга BroDude: Инна Пейчева
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Подруга BroDude: Инна Пейчева 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Рады, что ты не забываешь про нас и в воскресенье. Тем более что сегодня мы познакомим тебя с нашей новой подругой Инной Пейчевой. Инна — профессиональный инструктор тренажерного зала и диетолог. Как видишь, обе ее профессии направлены на формирование красивого тела. В качестве своего портфолио Инна может смело показывать свои фотографии: фигура у девушки безупречная. Настолько, что требовать от нее других достоинств уже кажется лишним. Но мы все же спросили, и оказалось, что привлекательность Инны — не единственный ее плюс. Она активная и дружелюбная девушка, которая, по собственному признанию, очень любит путешествовать. Объединив это увлечение со своей основной профессией, Инна превратила его в сюжет собственного YouTube-канала, который девушка создала вместе со своим парнем. Кстати, Инна совсем скоро получит диплом магистра, но ее университетская профессия очень далека от нынешней. И не страшно! Делать людей красивыми, к тому же путешествуя по миру, — что может быть круче?
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