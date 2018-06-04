Ещё
Обними мужа, погладь кота…:)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Обними мужа, погладь кота…:) 

7dach.ru 1 час назад
Фото: 7dach.ru
вдвоём на вершине
Думаю, даже самым уверенным в себе людям всё равно нужна… пусть редко, даже периодически… но всё равно нужна поддержка и понимание близких людей. А уж таким, как я, вечно сомневающимся — тем более.
Задумывались ли Вы когда-нибудь, насколько важны в нашей жизни объятия и просто прикосновения к тем, кого любишь? Молча уткнуться головой в теплое и надёжное плечо… почувствовать, как тебя обнимут, погладят по голове, похлопают по спинке и может даже чмокнут в затылок, как ребёнка…:) И всё, ощущение счастья приходит мгновенно, само собой. Даже и слова никакие не нужны, просто ЗНАЕШЬ, что всё будет хорошо!
Не знаю насчёт «химии тела» и прочих модных серотонинов-эндорфинов, которые должны где-то там вырабатываться… НО! Ведь правда: обнять любимого, покачать на руках ребёнка, потискать котика — всё это волшебным образом улучшает даже самое паршивое настроение!
Вот например, приходишь домой с работы, уставший донельзя, злой и задёрганный. А тут навстречу тебе выбегает твоё рыжее чудовище (ой, сокровище!):)
котя
Даже если он спал перед этим без задних ног, устав гоняться за мухами:
спит
И терпеть не может, когда его тискают (он ведь солидный кот!) — но всё равно бежит со всех лап, чтобы встретить у двери любимую хозяйку. :) Подхватишь котика на руки (ну и пусть он эти нежности не любит, но мне НАДО!), зароешься носом в пушистый загривок, пальцы запустишь в мягкую шёлковую шерсть… всего лишь несколько секунд… и тебя «отпускает». И настроение поднимается, и улыбка сама появляется на лице!
Правду написали в стихотворении (не знаю автора, к сожалению, читала в Интернете):
«Кот нужен, чтобы вдохновлял!
И биополем исцелял,
Мурлыкал громко под рукой,
Грел бок, гнал мышь, дарил покой,
Чтоб ты, кота погладив раз,
Лучился счастьем целый час!»
Такой простой секрет — пусть не счастья, но хорошего настроения — точно!;)
7dach.ru: последние новости
Взрослым в день защиты детей Водоём на даче для душевного равновесия... Можно ли привить яблоню на клён?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Неизвестные подробности дела Чикатило117
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте172
Как живет жена самого богатого человека в мире4
Тест: насколько велик ваш словарный запас93
Чем занимались в концлагерях помощники нацистов69
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
10:13
Хокинг предсказал человечеству катастрофы
Безумный мир
04:43
Практики, которые используют спецслужбы
Безумный мир
04:46
Немыслимые города, найденные под водой
Места
00:47
Как живет жена самого богатого человека в мире
Люди
04:31
Странные тайны, которые наконец-то разгаданы
Безумный мир
06:58
За что Патриса Лумумбу растворили в кислоте
Истории
04:20
Туристы нашли в пещере Австрии странное существо
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение