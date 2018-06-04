Обними мужа, погладь кота…:)

вдвоём на вершине

Думаю, даже самым уверенным в себе людям всё равно нужна… пусть редко, даже периодически… но всё равно нужна поддержка и понимание близких людей. А уж таким, как я, вечно сомневающимся — тем более.

Задумывались ли Вы когда-нибудь, насколько важны в нашей жизни объятия и просто прикосновения к тем, кого любишь? Молча уткнуться головой в теплое и надёжное плечо… почувствовать, как тебя обнимут, погладят по голове, похлопают по спинке и может даже чмокнут в затылок, как ребёнка…:) И всё, ощущение счастья приходит мгновенно, само собой. Даже и слова никакие не нужны, просто ЗНАЕШЬ, что всё будет хорошо!

Не знаю насчёт «химии тела» и прочих модных серотонинов-эндорфинов, которые должны где-то там вырабатываться… НО! Ведь правда: обнять любимого, покачать на руках ребёнка, потискать котика — всё это волшебным образом улучшает даже самое паршивое настроение!

Вот например, приходишь домой с работы, уставший донельзя, злой и задёрганный. А тут навстречу тебе выбегает твоё рыжее чудовище (ой, сокровище!):)

котя

Даже если он спал перед этим без задних ног, устав гоняться за мухами:

спит

И терпеть не может, когда его тискают (он ведь солидный кот!) — но всё равно бежит со всех лап, чтобы встретить у двери любимую хозяйку. :) Подхватишь котика на руки (ну и пусть он эти нежности не любит, но мне НАДО!), зароешься носом в пушистый загривок, пальцы запустишь в мягкую шёлковую шерсть… всего лишь несколько секунд… и тебя «отпускает». И настроение поднимается, и улыбка сама появляется на лице!

Правду написали в стихотворении (не знаю автора, к сожалению, читала в Интернете):

«Кот нужен, чтобы вдохновлял!

И биополем исцелял,

Мурлыкал громко под рукой,

Грел бок, гнал мышь, дарил покой,

Чтоб ты, кота погладив раз,

Лучился счастьем целый час!»

Такой простой секрет — пусть не счастья, но хорошего настроения — точно!;)