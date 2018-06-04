Легендарный воронежский фронтовик отметил 100-летний юбилей

На войну Мамеда Джабраилова провожал сам Сталин.

100-летний юбилей отметил один из освободителей Воронежа — ветеран Великой Отечественной войны Мамед Джабраилов. Легендарный фронтовик проходил срочную службу в Черноморском флоте, а когда пришло время возвращаться домой — началась война. В составе пехоты он участвовал в параде на Красной площади 7 ноября 1941 года. Помнит, как на войну солдат провожал Иосиф Сталин. Самая страшная битва, говорит, была в Сталинграде — с фашистами тогда боролись за каждый метр земли. За всю Великую Отечественную Мамед Джабраилов был четыре раза ранен и два раза контужен. Сейчас, признаётся, на 100 лет себя не чувствует. Секрет долголетия не раскрывает — говорит, живёт как обычные люди. Кстати, в армию его взяли не с первого раза — поначалу ему отказали из-за плохого здоровья. Судьбу будущего военного решила дама сердца. — Я, говорит, с тобой в кино не пойду. Ты больной, нечего с тобой делать. Я говорю, как же так. О она — нет, если был бы здоровый, тебя бы в армию взяли. Отец поднял шум. Как же так, в армию не берёте сына. Через месяц по путёвке комсомола меня на флот. В Черноморском флоте я и служил, — вспоминает ветеран Великой Отечественной войны Мамед Джабраилов.