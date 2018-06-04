Пеший туризм: как подготовиться к путешествию

Свежий воздух, удивительные пейзажи, новый опыт каждый день: пеший туризм — это прекрасно! Если ты всегда мечтала попробовать себя в этом отважном деле, но до сих пор не уверена, стоит ли удовольствие потраченного времени, то мы осветили для тебя несколько важных моментов о том, как подготовить себя и чего ожидать в пути. Сегодня очень популярными становятся такие слова, как «треккинг, бэкпекинг и хайкинг». Все они относятся к виду активного отдыха, а последнее — как раз наша тема.

Что такое хайкинг

Хайкинг — это длинная прогулка, один из способов пешего туризма. Культура хайкинга хорошо развита за рубежом, но и в России походы — очень популярное явление.

Полезен ли хайкинг

Прежде всего хайкинг полезен для здоровья. Может показаться, что во время походов ты напрягаешь только ноги, но на самом деле работают все мышцы тела. Такой вид отдыха развивает кардиореспираторную выносливость, что очень важно, если ты занимаешься спортом, пусть только для поддержания себя в форме. Также пеший туризм — это возможность держать мышцы в тонусе, контролировать вес, улучшить обмен веществ и, как заявляет American Hiking Society, хайкинг снижает стресс и беспокойство. Помимо прочего, пеший туризм — это своего рода медитация для тела и духа. В конце концов хайкинг — интересный опыт или просто возможность хорошо провести лето, вдохновиться новыми впечатлениями и получить полезные навыки.

С чего начать

Довольно сложно подготовиться к походу, если ты не знаешь свой маршрут. Поэтому мы советуем начать подготовку к хайкингу с выбора пути. Существует несколько вариантов походов для начинающих туристов. Ты можешь выбрать уже проложенные маршруты, присоединиться к группе туристов или же пойти куда-то по собственному пути с друзьями или в одиночку. Один из популярных сегодня видов пешего туризма — это городской хайкинг. Он подходит для тех, кто хочет попробовать себя в этом виде отдыха, но не рассчитывает на дикие условия. Городской хайкинг — возможность открыть интересные места своего или любого другого города. Для такого вида туризма тоже существуют специальные маршруты. На сайтах, посвященных пешему туризму, можно найти полезную информацию о том, куда отправиться, в какой сезон и погоду лучше это сделать и какой маршрут подойдет именно тебе. Одни из самых популярных маршрутов в нашей стране — это Карелия, Крым, Европейская часть России, Северный Кавказ. Для выбора маршрутов также подойдут путеводители для новичков и не только, но минус таких изданий в том, что они не всегда дают актуальную информацию о нынешнем состоянии маршрута, а это может подвести тебя в пути. Зарубежные сайты о хайкинге советуют вступить в соответствующий клуб, где можно найти единомышленников или же просто специалистов, которые периодически следят за популярными маршрутами и регулярно дают сведения о тропах в той или иной местности. Если же ты решила попробовать свои силы в походах заграницей, то вот некоторые клубы, которые помогут тебе определиться: Adirondack Mountain Club, Appalachian Mountain Club, Sierra Club.

Физическая подготовка

Хайкинг — это удовольствие, требующее выносливости и некоторой физической подготовки. Несмотря на то, что пеший туризм звучит как прогулка, то добавь рюкзак, трудный горный маршрут, перемены погоды, и ты поймешь, что это не так уж беззаботно и легко. Но не стоит навсегда отказываться от такого вида отдыха. Все, что тебе нужно — предварительная подготовка.

Самый лучший вариант подготовить себя к пешему туризму, конечно же, йога, как советуют все те же American Hiking Society. Упражнения, входящие в базовый курс йоги, помогут тебе развить выносливость, силу и гибкость, которые пригодятся в пути.

Стоит также вспомнить о дыхательных упражнениях, а если йога тебе не по душе, то обыкновенный фитнес или вечерняя пробежка — идеальный вариант.

Однако не стоит пренебрегать проблемами со здоровьем. Лучше всего заранее обратиться к врачу на предмет общего состояния и, возможно, получить полезные советы о том, как лучше подготовить себя к физическим нагрузкам.

С кем пойти в поход

На сегодняшний день очень популярны одиночные походы, ведь это уникальная возможность испытать себя в нестандартных условиях, проверить на прочность свою силу и выдержку, а также просто остаться наедине со своими мыслями и чувствами. Но не стоит отказываться от простого веселья, ведь в правильной компании хайкинг может стать хорошим времяпровождением для тебя и твоих друзей. Такое путешествие проще организовать, если ты хочешь просто отдохнуть с друзьями на природе, при этом сделать что-то действительно полезное для своего тела. Но если цель твоего похода более серьезная, то подходящее окружение может стать необходимостью. Специалисты из American Hiking Society советуют ходить в поход с группой, состоящей из 4-х человек минимум, на случай, если кто-то получит травму, двое смогут отправиться за помощью, а пострадавший не останется один. Для особо опасных маршрутов есть ограничение в 10 человек.

Экипировка

Пусть в далеких 80-х туристы носили джинсы и фетровые рубашки в любую погоду, на любой местности, это вовсе не значит, что тебе тоже стоит пренебрегать правильной одеждой. Благо, сегодня существует множество достойных марок, предлагающих все необходимое для пешего туризма, ведь половина успеха в твоем походе заключается в правильной экипировке. Самое главное правило: оставаться сухим. Выбирай одежду, которая смоделирована на сохранение тепла и не промокает полностью.

Термо-белье можно не надевать на летний сезон, иначе тебе будет слишком жарко. Одежда не должна быть сделана из натурального хлопка, так как он слишком быстро сохнет и может вызвать раздражение. Обувь должна быть легкой и непромокаемой. Внимательно подойти к выбору обуви, так как модель, которую ты купишь легкомысленно, подведет тебя в пути. Также стоит обратить внимание на аксессуары: головные уборы, рюкзаки, очки.

Собираясь в поход, не забудь о вещах, которые необходимо иметь в пути начинающему туристу. Вот список 10-ти важных вещей, которые тебе нужно будет приобрести.

Карта

Компас

Защитный крем от солнца и насекомых

Еда и вода

Головной фонарик

Запасная одежда

Аптечка

Спички или зажигалка

Набор для костра

Еда в походе

Самое главное в пешем туризме — не забывать о воде. Твоему организму понадобится очень много жидкости, так что позаботься о том, чтобы она была в количестве не менее 2-х литров на каждый день. Чистая вода будет на вес золота, если путь, выбранный тобой, небогат на естественные источники. Физические нагрузки, как тебе известно, сжигают калории, что может сказаться плохо на твоем самочувствии в походе. Не забудь позаботиться о том, чтобы тебе было чем перекусить. Для того, чтобы набрать нужное количество калорий, лучше всего подойдет батончик со злаками и орехами. Этот вариант хорош не только для веганов. Также очень полезными будут яблоки и вяленое мясо. Все остальное на твое усмотрение. Старайся выбирать калорийные снэки и избегай скоропортящихся продуктов, не стоит и злоупотреблять консервами.

Стоит ли оно того

Хайкинг — это определенно один из видов активного отдыха, который стоит попробовать, ведь он подходит почти всем. Очевидные плюсы пешего туризма заключаются в том, что маршрут можно выбрать самостоятельно, адаптировать его под твои потребности и желания. Физическая подготовка не выходит за рамки здорового образа жизни, а экипировку можно найти в любом туристическом или же просто спортивном магазине, зато впечатления, которые ты получишь, будут незабываемыми как для тебя, так и для твоих друзей. Кто знает, может, ты откроешь что-то новое по пути.