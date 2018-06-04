Почему он не боится меня потерять?

Вопрос:

Здравствуйте, хочу попросить совета у вашей редакции. Мне 21, встретила мужчину 29 лет. На момент знакомства он был женат, в браке ребенок двух лет. Ребенка очень любит, с женой он собирался разводиться. Первые недели всё было прекрасно, он так заботился обо мне, как никто другой, но иногда делал мне замечания, что я не забочусь о нем так же. Всё изменилось, когда он подал на развод. Он стал нервным, раздражительным, потому что не видит ребенка, много других дел, устаёт. На меня у него нет времени и, как мне кажется, желания. Последний раз мы виделись, когда я пришла к нему ночевать, а ушла утром, когда ушел он. При ссорах мне кажется, что он не боится меня потерять, хотя говорит, что любит и моя поддержка важна для него. Это длится неделю, но думаю дальше будет так же. Помогите советом, стоит ли строить отношения, ведь таких серьезных проблем у моих молодых людей не было, и я не знаю, нормальное ли это поведение, либо чувств ко мне больше нет. Спасибо большое.

Ответ: Здравствуй, дорогая подруга! Хотелось бы знать подробности развода, но по традиции сценария два: если инициатором развода стала жена, то его роман с тобой — это попытка зализать раны. Отсюда и замечания по поводу заботы — не хватает мужику ласки от собственной жены, приходится искать на стороне, продумывать пути отступления. Нужно же где-то пригреться, когда священный союз даст под зад. А его забота о тебе в этом случае — всего лишь аванс, который, по его убеждениям, ты должна была отработать сполна. Второй вариант — это если его любовь к жене уже не так свежа, как прежде, и решение бросить ее — полностью его ответственность. В этом случае отношения с тобой — те же яйца, только в профиль. В скучном и унылом семейном котле так мало огня, а разогреться хочется, а тут молодая девушка, готовая ждать, терпеть и заботиться так, как ему надо. Как видишь, в любом из этих сценариев нет ничего действительно про тебя. То есть, причина развода — это не ты, не любовь к тебе и не желание быть именно с тобой. Ты — просто случайный персонаж в этой истории, в лучшем случае — просто первая на пороге его холостяцкой жизни, в худшем — стоишь между мужчиной и его любовью к теперь уже бывшей жене. Как себя ведет бывшая — не известно, но судя по его раздражению, она яйца ему крутит нехило: ограничивает присутствие в жизни ребенка, возможно, пилит и выносит мозги, грозит лишить совместно нажитого имущества. А если она — женщина умная и себя уважающая, то твоего мужчину тянуть как магнитом будет в старую семью.

Если кажется, что мужчина не боится тебя потерять, то тебе не кажется!

Твой точно не боится, он ведь сам признается: ему не ты нужна, а твоя поддержка и забота, за это он, якобы, любит тебя. А потерять он боится все то, к чему привык за время брака, вот и бесится бедняга. Ссорится с тобой, наверное, потому, что ты ему претензии предъявляешь, тянешь положенный тебе статус новой женщины клещами раскаленными. «Пришла к нему ночевать, а ушла утром, когда ушел он» — вот доказательство того, что ваши отношения уже скатываются в секс-онли, причем в секс, после которого ты лично веселее и себя не ощущаешь, и более любимой и нужной тоже не становишься. Если будешь продолжать в том же духе, никогда и не станешь. Совет: Первое, что стоит сделать, — это спуститься с небес, где ты воображаешь себя спасительницей мужчины с большим количеством проблем, на землю. Сними с себя регалии «я поддерживаю его», «я даю ему любовь, в которой он нуждается», «я терплю его психи», «он должен бояться меня потерять». Перестань быть его подстилкой и утешением от семейных драм, громоотводом его раздражения быть перестань! Это не уважение к себе самой, а там, где есть неуважение, появляется страстное желание присвоить то, что тебе не принадлежит и никогда не будет принадлежать — другой человек.

"Нормальное ли это поведение?" — Для кого? Раз ты все еще с ним, значит для тебя, как минимум, это в порядке вещей. А вот для его жены, очевидно, нет, поэтому развод и девичья фамилия. И совершенно не важно, кстати, кто на него подал, ты же понимаешь? Его либо послали, потому что он задолбал «не ценить/не бояться потерять», либо мозги по этому поводу так сделали, что он сам ушел. И куда он пришел? К девушке, которой так же не хватает его любви. Если будешь и дальше с ним ссориться, то вернуться к жене станет меньшим злом — там хотя бы мотивация есть в виде ребенка, а с тобой нужны новые вложения и отдача бешеная. Но молчать — тоже не выход, если, конечно, ты не гордишься тем, что ты терпила, и не рисуешь вокруг себя красивые иллюзии любви, пусть и немного охладевшей. Это все из-за стресса, проблем, он же взрослый такой, серьезный, ага, да. Если ты любишь этого мужчину и хочешь, чтобы он был с тобой, начни уважать себя. Перестань выслушивать его сопли, не лезь в его семейные дела, не навязывай ему свою поддержку и заботу прямо с порога, не спи с ним, в конце концов. Отстранись от него и займись своей жизнью, и посмотри, как сливаешь ему все то, что могло бы держать на плаву тебя. Если в начале вашего романа он еще и нуждался в твоих ласках, то сейчас ты и тот факт, что тебе тоже что-то нужно давать, его раздражает. И чем больше его раздражение к тебе, тем быстрей растет страсть к бывшей жене. Подумай, что тебе нужно от этих отношений, и сравни, сколько пунктов совпадает с его реальными поступками. Не важно, сколько мужчине лет, есть ли у него бывшие жены и дети.

Строить отношения с ним стоит только в том случае, когда он действительно хочет быть с тобой.

Именно с тобой, как с человеком отдельным, со своей жизнью и желаниями.