Как понимать противоречивые статьи BroDude

Вопрос

Добрый день, BroDude. Как разобраться в ваших статьях, если одна противоречит другой? В одной вы прямым текстом говорите, что если Вы страшный, то девушка встречается с Вами из-за денег, а в другой уже говорите, что со страшными встречаются, потому что они храбрые, неординарные и т.д и т.п. Так какой статье верить?

Ответ

Уверяю тебя, как бы мы ни считали, тебе эта информация не поможет. Мужчина не должен сосредотачиваться на своей красоте. Даже если он красив, как купидончик или лысый из Brazzers, он должен цеплять барышень харизмой, интеллектом, остроумием и так далее по списку. Иначе, дорогой мой друг, мы, страшные, как ядерная война, нищие, как Афганистан, «полубоги» ростом в полметра (и это в ботах на платформе) не размножались бы! Либо ушли в гомосексуалисты, либо просто погибли от одиночества. Ну логично же, что если у тебя нет никаких достоинств, то любить будут только за деньги. Бывают такие красавцы, что даже непонятно, как Господь вообще создал такую гадость. Но, пообщавшись, понимаешь, какая у человека внутренняя красота. Опять же, то, что считают страшным одни, другими воспринимается как брутальность и мужественность. Иногда смотришь на своего знакомого и думаешь: «Вот что она в нем нашла?». Ни кола, ни дачки, небольшого роста, на башке короста, когда улыбается, похож на крысу. А потом выясняется, что многие девушки считают его симпатичным, потому что у него нос большой, голос красивый и черты пропорциональные — просто бабочка!

Короче, родное сердце, статьи по сути своей не противоречат друг другу. Но коль уж такой вопрос возник, то послушай наши оправдания. Рано или поздно подобное должно было произойти, но мы ожидали, что вопросы вызовут другие статьи. Но так или иначе всегда нужно смотреть на контекст, поскольку он все определяет. Ну невозможно придумать универсальную ситуацию на все случаи жизни: в каждой истории есть свои тонкости и нюансы. Именно поэтому мы и осмелились отвечать на вопросы читателей. Многое зависит от возраста, от уровня достатка и от того, что творится в твоей башке. Глупо советовать 18-летнему домашнему мальчику «опираться на собственный опыт и мозги», поскольку ни того, ни другого в силу возраста просто нет, а человеку, который никак не может найти работу, — отправиться в путешествие. Хорошее дело, но где ж на него денег взять? Разве что стать содержанцем.

И второй, очень важный нюанс — человеческий фактор. Наши статьи — это субъективщина чистой воды. А иначе быть не может, поскольку то, что ты читаешь, — мнение и личный взгляд автора. У нас их, как ты мог заметить, сразу несколько рыл, в том числе и мое. У каждого свой опыт и собственный взгляд на вещи. Как правило, наши мнения и взгляды на жизнь совпадают — на том наш журнал и держится. Но даже если ты видишь в журнале «мы» вместо «я», то знай: существует большая вероятность, что Марат Бабаев выражает свое мнение, а не редакционное, и у дурачка Теодора Седина оно может быть совсем другим. Допустим, я не люблю Дудя, хабалок и женщин, которые без ума от новых песен «Ленинграда»— негативный опыт и неприязнь. А у Родиона Махова (возможно) с ними связаны самые яркие впечатления. Как говорится, что Калягину хорошо, то Новаку смерть. И мы считаем, что это прекрасно. Потому что мы даем разные точки зрения на ту или иную ситуацию. А ты должен читать и смотреть, что тебе ближе. Наши статьи — это ведь не сухая инструкция. Старайся всегда анализировать прочитанное. Редко, когда у нас бывают кардинально противоположные точки зрения, но если и есть какие-то различия, то потому, что жизненные ситуации разные. Ну глупо было советовать всем и каждому валить из страны. Особенно тем, кто ленив, ничего не умеет или тащит на себе балласт из семьи и неработающих родственников. А еще… мы тоже люди. К сожалению, уже пожилые. Мы стареем, мудреем (а кто-то, наоборот, деградирует), потому мнение автора за 3 года работы могло поменяться. Когда читаешь статьи, вспоминай про свое окружение. Например, что касается твоего вопроса. Очень многое зависит от самой девушки. Мы же не знаем, кто тебя окружает: тварь и хищница или благородная и чистая душой леди Гвиневра. Хищница, само собой, будет рассматривать тебя как банкомат и вибратор, даже если ты сексуален, как Саша Шпак. Таких нужно избегать. Так что думай, братец, и удачи тебе!