«Милиция защищает»: гастарбайтеры о жизни в России

Люди восточной внешности, убирающиеся на улицах — привычная часть пейзажа многих крупных городов. Сегодня Anews попробует пристальнее взглянуть на жизнь дворников и строителей, преодолевших тысячи километров в поисках работы и пропитания для своих родных.

В каких условиях они живут? Как договариваются с властями? И сколько зарабатывают?

Где они живут?

«Система простая. Один мужчина, по виду солидный, снимает в Москве двухкомнатную квартиру за 40 тысяч рублей. Заселяются туда 30 человек, платят по 3 тысячи с каждого. Пока одни работают, другие спят на полу»

— так описывает свой опыт Рахим, приехавший из Самарканда.

Это далеко не худший вариант. Порой трудовым мигрантам приходится ютиться не в городских квартирах, хоть сколько-нибудь благоустроенных, а в нелегальных общежитиях. Это заброшенные здания, окна в которых наглухо забиты или заклеены — чтобы никак не показывать, что там живут люди.

Говорить о санитарных условиях в таких помещениях не приходится. Блогер Илья Варламов так описывает впечатления от посещения такого места:

«ОЧЕНЬ грязно. По полу и стенам ползают полчища тараканов, бегают крысы. Это не мешает детям спокойно ходить здесь босиком. Тараканы падают с потолка на людей, в еду и на кровати. На них здесь никто давно не обращает внимания».

Я никогда не видел столько насекомых в одном месте. Это больше похоже на какое-то телешоу, где героям нужно пройти отвратительные испытания в борьбе за главный приз.

Детей очень много. Многие болеют, некоторые умирают. Никакой медицинской помощи никто не оказывает. Скорую сюда никто не вызовет, этого дома нет на карте».

Впрочем, и это не самый экстремальный вариант. Иногда случается, что приезжим не достается вообще никакого помещения. В таких ситуациях им приходится решать проблемы самостоятельно — например, рыть землянки.

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Работники правоохранительных органов и ФМС периодически обнаруживают подобные жилища в самых неожиданных местах. Несколько лет назад поселение из землянок примерно на 50 человек нашли вблизи МКАД и путей Казанского направления Московской железной дороги.

«К нам обратился мужчина, который, проезжая на электричке, увидел из окна массовое скопление приезжих и дым от костров, — рассказывал Роман Чермашенцев, инспектор местного отделения УФМС. — Когда мы туда приехали, увидели десятки вкопанных в землю бараков, каждый из которых может вместить не менее пятнадцати жителей».

«Их не было видно: вокруг поселения — земляные валы, по кромке которых навалены сухие кусты и деревья, — добавляли сотрудники полиции. — Настоящая партизанская маскировка!»

Несколько более позитивно на проблему смотрит ведущий научный сотрудник Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрий Полетаев. В интервью Anews он сказал, что жилищные условия трудовых мигрантов постепенно начинают улучшаться:

«Можно сказать, в том, что касается жилья, произошел определенный перелом. Тут есть своеобразный маркер: если раньше они жили в том числе и на кухне, то сейчас это уходит в прошлое.

У нас было большое исследование по домашним работникам. Те из них, кто работает у нас уже по три-четыре года, перестают жить у хозяев, которые предоставляют такую возможность, с тем, чтобы меньше работать. Потому что если ты живешь у хозяина, то работаешь в среднем на три-четыре часа в день больше. Ведь ты всегда под рукой.

Если ты, к примеру, сидишь с ребенком, почему бы не попросить тебя еще и помыть полы, выполнить какую-то работу по дому? Поэтому те, у кого есть стаж, стараются уже снимать комнату, не жить у хозяев. По мере приобретения опыта так начинают вести себя работники и в других сферах.

Если у мигранта есть соответствующая установка, если он часто и давно ездит, условия постепенно улучшаются. Массовое проживание в вагончиках, в подвалах — это уходящая натура».

Взятки и фиктивные браки

Естественно, многие аспекты жизни гастарбайтеров в России не могут обходиться без неофициальных договоренностей с властью. В своей статье про нелегальные общежития Варламов описывает следующую ситуацию — соседнее общежитие было закрыто из-за обращений местных жителей, но оказавшихся на улице мигрантов не депортировали, а переселили в то, которое блогер посещал. На вопрос об отношениях с правоохранителями один из жильцов сказал:

«Милиция нас защищает. Хозяин договорился с ними, если какие проблемы, мы сами им звоним, они все решают!»

Один из последних коррупционных скандалов по этому вопросу произошел в начале весны — 22 марта Московский гарнизонный военный суд арестовал капитана управления «М» ФСБ Владимира Безрукова, капитана оперативного управления ЦИБ ФСБ Николая Комарова и заместителя начальника отдела по вопросам миграции УВД по СВАО Москвы подполковника Юрия Васильева . Им инкриминируется получение взятки в размере 7 500 000 рублей за оформление документов для мигрантов.

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Другой распространенной проблемой в трудовой миграции является заключение фиктивных браков. Так проще получить вид на жительство, гражданство и право на работу.

Предложений типа «Готова вступить в деловой брак с мужчиной на один или два года. Только по документам, без интимных отношений и сожительства» в сети немало. Цена вопроса зависит от региона. В Москве и Санкт-Петербурге в среднем придется заплатить 100 000 рублей (без прописки). В других крупных российских городах «коммерческий» брак стоит от 50-ти до 70-ти тысяч рублей. В небольших периферийных городах цена снижается до 10-15 тысяч рублей, а в сельской местности можно найти брачного партнера за 5-7 тысяч.

Бороться с этим сложно. Уголовного наказания за фиктивный брак нет, да и доказать его фиктивность крайне тяжело. В России периодически предпринимаются попытки усилить ответственность и контроль, но с такими мерами не все согласны. Специалисты говорят, что браки с мигрантами часто заключаются и по любви.

«Женщинам после 35 лет крайне сложно найти себе партнера среди россиян: мужчин от 40 лет на 20% меньше, чем женщин, — напоминает психолог Людмила Карпухина. — К тому же гастарбайтеры обычно не пьют, приносят домой зарплату и очень трудолюбивы. На этом фоне религиозные и культурные различия отходят на второй план. Теперь каждая такая пара должна доказывать, что их брак реален? Пускать на ночь в дом комиссию?»

Сколько зарабатывают мигранты?

В июле 2017 года масштабное исследование этого вопроса было проведено НИУ ВШЭ — Высшей школой экономики. Интересно, что там считались доходы как легальных, так и нелегальных мигрантов.

Исследование показало, что больше всех в России зарабатывают приезжие из Белоруссии — в среднем 41,1 тысячи рублей в месяц. Нелегалов среди них нет, так как у России с Белоруссией существует единое Союзное государство.

А вот хуже всех в России живется таджикам (27,9 тысяч рублей для легальных гастарбайтеров и 25,1 тысяч рублей для нелегальных), узбекам (29,0 и 27,2 тысяч) и киргизам (29,3 и 27,2 тысяч).

Также исследование говорит, что отношение средней зарплаты мигрантов к средней зарплате граждан России с 2011 года довольно заметно выросло — с 72,8% до 84% (в 2011 году мигранты получали в среднем 17,7 тысяч рублей, россияне — 24,3 тысяч, в 2017-м — 30,1 тысяч и 35,8 тысяч соответственно).

Однако нагрузка по времени на гастарбайтеров остается несоизмеримо выше. По данным опросов, средняя продолжительность рабочей недели у иностранных работников составляет сейчас 59 часов (в 2011 году — 59,6) против 39,6 у граждан России (в 2011-м — 39,9).

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Естественно, эти результаты не учитывают различные «серые схемы», при которых официальная зарплата мигранта может быть одного размера, но реально ему на руки будет доставаться в 2-3 раза меньше. Такая ситуация популярна в отрасли ЖКХ крупных городов, где эта разница может делится между чиновниками, главами управляющих компаний и т.д.

Нельзя не упомянуть и о том, что нелегальных мигрантов-строителей, чьи права никак не защищены законодательно, периодически и вовсе оставляют без зарплаты.