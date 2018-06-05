Деревня света, которую не найти на карте

Они уехали ото всех и теперь живут в своем мире.

В социальной деревне Светлана, расположенной в Ленинградской области, на первый взгляд, нет ничего необычного. Четыре больших дома, огород, ферма, пекарня, столярная мастерская и многое другое. Ее обитатели живут натуральным хозяйством, и каждый вносит посильный вклад в благосостояние общины.

Впрочем, это люди необычные — у многих из них есть особенности психического развития, но здесь их не делят по категориям «больной — здоровый» или «нормальный — ненормальный». На территории Светланы нет санитаров и палат, запираемых на ключ, ее жители свободно гуляют, работают, дружат и любят.

Началось все в 90-е годы. В Санкт-Петербурге жила женщина по имени Светлана, у которой был ребенок с особенностями, и строительство деревни стало ее инициативой. Увы, она умерла в 1991-м году — до того, как стройка началась. Поселение назвали Светлана в ее честь.

Деревня находится в Волховском районе Ленинградской области, на реке Сясь. В деревне четыре больших дома, которые жители построили своими руками. У каждого есть своя комната, и все четыре дома по-разному называются. Есть дом Федора Достоевского , Ларса-Хенрика Несхайма, Серафима Cаровского, Фритьофа Нансена. В каждом своя атмосфера и свой бытовой уклад.

lenta.ru

В деревне много деревьев и зелени. Она окружена лесами и полями. Ее нельзя найти на карте, и добраться без машины туда можно только при помощи местных жителей.

Жители деревни реализуют себя в трудовой и творческой деятельности. Например, те, кто раньше не мог держать самостоятельно ложку в руках, теперь пекут хлеб для всех обитателей Светланы и играют в спектаклях.

Ближайший магазин — в часе езды на велосипеде, в 15 минутах на машине. Добраться до Светланы можно на автобусе до соседней деревни, а после кто-нибудь из жителей встретит на машине.

Вика — приемная дочь одной из сотрудниц Светланы, англичанки Сары Хагнауэр и ее мужа Бориса. У Вики синдром Дауна, она почти не говорит — выражает себя с помощью звуков и так называемых способов альтернативной коммуникации, например — жестов. Любознательная и открытая, она неожиданно может появиться в любом месте деревни, смотрит внимательно и принимает участие во всем, что ей интересно.

lenta.ru

Таня в деревне недавно. Она самая самостоятельная из всех людей с синдромом Дауна в Светлане. Таня ухаживала и провожала в последний путь свою мать, умеет жить одна и решать даже очень сложные задачи. В Светлане она встретила свою любовь — Миню. Он старожил Светланы, живет здесь уже почти двадцать лет. Умеет и любит работать, но в последнее время у него проблемы со здоровьем. На стенах комнаты, в которой живет Миня, яркие картины и фотографии любимой Тани. Часто тут же сидит кошка Море, еще котенком подобранная на Ладожском озере.

Татьяна и Миня называют друг друга мужем и женой. Однажды они поссорились, сидя друг напротив друга за столом. Таня вспылила, начала кричать на Миню. Он взял ее за руку сказал: «Таня, успокойся. Ничего не произошло. Я люблю тебя». Один из жильцов дома, который помогает на кухне, наблюдал это и был поражен: не каждый мужчина в обычном мире сможет найти слова, чтобы быстро успокоить любимую женщину.

lenta.ru

В детстве Юля переболела менингитом. Она не умеет читать и писать, и из-за органических поражений головного мозга научить ее невозможно. Юля работает на сыроварне и гордится этим. Собирает заявки на продукцию, но записать ничего не может, поэтому протягивает человеку бумагу и ручку с таким видом, словно это сущая мелочь, а ей просто некогда записывать: напиши, мол, сам. Юля умеет сохранять достоинство. А еще она заботлива. Каждого, кто хоть сколько-нибудь ей знаком, она спрашивает «Как ты?» — и внимательно выслушивает ответ.

lenta.ru

Рая живет в Светлане три года, приехала из Севастополя. Посещала там центр социального сопровождения для людей с инвалидностью, но никак не могла почувствовать себя нужным обществу человеком. Другие жители говорят, что когда Рая приехала — у нее словно бы не было своего лица. Сейчас она — красивая молодая женщина, которая умеет удерживать мысли и делиться ими. Любит шутить и при этом смущается от любого знака внимания со стороны малознакомых людей.

lenta.ru

Рахель приехала из Германии и живет в деревне меньше года. Каждый здесь выбирает сам, чем хочет заниматься, и тесно дружит с особенными людьми. В Светлану часто приезжают волонтеры из разных городов России и из других стран. Никаких специальных навыков от них не требуется — важно желание жить и трудиться со всеми вместе.

lenta.ru

Амир приехал в деревню с родителями. Те очень его любили, но не понимали, как будет строиться жизнь после совершеннолетия Амира. Они хотели, чтобы его жизнь была наполнена ощущением собственной ценности, и боялись, что это сделать невозможно. Амир тоже боялся становиться самостоятельным, но остался в Светлане и многому научился, в том числе работать руками. Амира в деревне любят за внутреннюю силу, самостоятельность и добрый нрав.

lenta.ru

Сергей в деревне живет давно. Родился он в семье художника, в городке на юге России. Когда родители умерли, остался с сестрой, которая решила уехать за границу. Квартиру она продала, поэтому Сергею пришлось переехать в Светлану. Спокойный и молчаливый, он никому не отказывает в помощи, очень трудолюбив. Его самая большая мечта — снова жить дома, с родными. Сергей понимает, что это невыполнимо, и понимает, что деревня Светлана — тоже его дом.