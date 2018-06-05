Австралийка показала свою слабую сторону. Никто не смеялся

Австралийка Эмма Кэри выложила в Instagram фотографию, на которой продемонстрировала подписчикам свои мокрые шорты. Дело в том, что в 2013 году она впервые в жизни прыгнула с парашютом, но он не раскрылся. После этого она страдает недержанием мочи.

После неудачного прыжка она получила травму позвоночника. Несмотря на то, что после произошедшего она восстановилась и продолжила вести активный образ жизни, она не смогла справиться со своим главным недугом — недержанием мочи. Она не может удержать в мочевом пузыре более 100 миллилитров жидкости, поэтому меняет штаны несколько раз в день.

Кэри уверяет, что не комплексует из-за своей особенности.

«Спустя пять лет я могу сказать: у меня нет ни одного друга, который не видел бы, как я описалась. Я говорю людям о своем недержании через 10 минут после первой встречи. И теперь я публикую фото, которое увидят 100 тысяч человек, не задумываясь», — написала девушка.

Пользователи оценили смелость Кэри — изображение набрало почти 20 тысяч лайков. Юзеры говорили, что Кэри очень смелая. Они благодарили ее за то, что она поделилась с ними своими проблемами.

«Если бы я был твоим парнем, я бы не обращал на это внимания, а поддерживал тебя. Ты очень сильная женщина»;

«Ты такая вдохновляющая. Твои посты такие честные и правдивые».

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