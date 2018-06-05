Вкус дорогой жизни. Почему стартаперу вредно экономить

Есть такой стереотип: чем больше человек зарабатывает, тем лучше он должен выглядеть, тем дороже должна быть его машина и прочее. Когда я только начал заниматься собственным бизнесом, этот стереотип существовал и в моей голове. Хотелось понять, до какого уровня дохода есть эластичность на качество жизни — то есть, сколько нужно зарабатывать, чтобы ни в чем себе не отказывать.

Оказалось, что всех успешных людей, бизнесменов, топ-менеджеров крупных компаний, условно можно разделить на два типа. Первый — те, кто живет luxury-жизнью: ужинает в дорогих ресторанах, одевается в модных заграничных бутиках, отдыхает на фешенебельных курортах. Они много зарабатывают и, соответственно, много тратят. И есть второй тип обеспеченных людей — те, кто создает успешные компании и продукты, но при этом тратят не больше 10% своего заработка. Остальные 90% они инвестируют в различные проекты, постоянно таким образом развиваясь. Они отнюдь не скряги, просто на практике после миллиона—полутора эластичность дохода на качество жизни заканчивается. То есть в этот момент вы можете купить и обеспечить все, что необходимо вам и вашим родным, а дальше начинается роскошь, которая не меняет качество жизни.

Больше тратить — лучше жить

Мы создавали бизнес, будучи студентами. Первые три года платили себе зарплату по 15 000 рублей. Приходилось сильно экономить, питаться лапшой быстрого приготовления.

Так вот, первый урок заключается в следующем: нельзя построить успешную компанию, если у вас нет понимания, что такое хорошо, и как это «хорошо» может быть у вас. Нужно общаться с успешными людьми, которые качественно делают свою работу, создают лучший сервис и зарабатывают большие деньги. Этот урок нам преподал наш первый инвестор. После чего он предложил нам помощь: выкупил по полпроцента доли компании у каждого из четырех основателей, чтобы мы смогли улучшить качество своей жизни и понять, что же такое «хорошо». Деньги мы потратили на аренду комфортного жилья, новую одежду, на образовательные курсы и новые компьютеры. Благодаря чему появилось понимание, что есть некоторый уровень сервиса, который действительно улучшает качество жизни и ее эффективность: например, если у тебя хороший дорогой матрац, то ты гораздо лучше высыпаешься, и, как следствие, — увеличивается продуктивность.

Важная экономия

Многие стартапы открывают офисы в полуразрушенных зданиях в промзоне ради экономии. Вы должны поставить перед собой цель выбраться из этой дыры. Это не про то, сколько у вас денег в кармане, а про то, какое решение вы выберете: лучшее или самое дешевое. Возможно, случится так, что «лучшее» и «дешевое» — вообще окажутся одним и тем же, но только сначала нужно выбирать лучшее, и только потом ранжировать его по цене. Неправильно набирать дешевых сотрудников, тратить часы на выбор воды в офис, которая стоит на 100 рублей дешевле, забывая при этом, что час собственного времени стоит гораздо больше. Через некоторое время к вам придет понимание, что лучше добраться до работы на такси за 20 минут, чем за час на общественном транспорте, а сэкономленные 40 минут потратить на что-то очень важное. Да, вы тратите деньги, зато экономите время, которое в итоге и принесет вам гораздо больше денег. Можно по-прежнему жить в съемной квартире, не иметь собственной машины — это вопрос не антуража, а того, как ты принимаешь решение, переводя систему «я не могу себе этого позволить» в вопрос «как я это получу и что мне это даст».

Костюмчик на миллион

Как ни крути, встречают по одежке: если вы не уделяете должного внимание тому, как вы выглядите и тому, во что вы одеты, люди не будут воспринимать вас всерьез. Знаю на собственном опыте: выступал примерно с одним и тем же контентом в двух разных образах — уровень восприятия аудиторией гораздо выше, если ты одет дорого. Если ты в лохмотьях пришел, то какой бы ты гений ни был, собеседник получает над тобой эмоциональное преимущество. И это не про цену, а про качество. Когда ты это качество чувствуешь сам, то начинаешь требовать его и в бизнесе.

Дешевле — не значит популярнее

Еще один важный урок: неправильно думать, что цена решает все. Многие предприниматели в начале своего пути считают, что чем меньше стоит продукт, тем больше клиентов придет. На самом деле это абсолютно неправильная мысль, от которой необходимо избавиться. Если вы продаете дешево, что это дает? На практике, люди реально слабо эластичны к ценам: им важнее получить результат и комфорт, чем цены на 100-200 рублей ниже. Чем ниже цена, тем меньше покупают. Почему так получается? Низкие цены привлекают соответствующую аудиторию. Люди, которые готовы платить больше, предъявляют совершенно другие требования к качеству, нежели искатели низких цен. Соответственно, и вы начинаете работать лучше, развиваете свои услуги. А если ориентироваться на низкую цену, то приходится снижать и качество услуг: люди, которые эластичны к качеству, уйдут, останутся лишь любители низких цен. В итоге маржинальность падает, инвестирование в развитие становится невозможным, идет отрицательная селекция и бизнес просто схлопывается.

Эмоциональный сервис

Для многих людей из IT-сферы эмоциональная сторона жизни не всегда понятна, они привыкли к сухим теориям спроса-предложения, рационального потребителя в экономике и так далее. В жизни действуют другие правила. Мне пришлось пройти несколько тренингов, прежде чем понять это. На них меня просили продать апельсин за 1000 рублей, и, как оказалось, это возможно. Просто в какой-то момент понимаешь, что ты не апельсин продаешь, а, скажем, 15-минутный контакт с человеком и то хорошее настроение, тот заряд бодрости, который он получит от общения с тобой. Эмоциональный сервис для людей порой оказывается важнее различных рациональных теорий.

Золотая середина

Еще одно важно правило — найти баланс между транжирой и скрягой: научиться различать, что действительно требует трат на необходимые улучшения, а что нет. Для начала надо потратить какое-то количество денег на всякие безумства просто для того, чтобы «наестся». Например, во всех компаниях периодически появляется сувенирная продукция для сотрудников. И если сначала она вызывает у людей бурный ажиотаж, то со временем просто теряет ценность. Также и с деньгами — это надо прочувствовать, потратив бездумно какую-то сумму на развлечения. А затем включить здравый смысл, который подскажет, что тратить деньги нужно на развитие: к примеру, поехать на очень дорогой курорт не просто так, а чтобы вернуться оттуда с 20 новыми полезными знакомствами.

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