Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР

Школьная посудомойка Тамара Иванютина стала последней женщиной, которую казнили в СССР. А началось все с того, что она просто мечтала жить в достатке. Однако путь к счастью выбрала преступный.

Первой ее жертвой стал муж-дальнобойщик. В те времена эта профессия считалась престижной: водителя могли отправить зарубежные страны, причем не только входившие в соцлагерь, но и капиталистические. У дальнобойщиков водились не только деньги, но и дефицитный заграничный товар. В одной из поездок у него отнялись ноги, напарнику пришлось его сменить, а потом он внезапно облысел. Дома ему стало хуже и вскоре он умер. Врачи сказали, что от сердечного приступа. Деньги и квартира достались жене.

Следующими жертвами стал родители второго мужа, сначала отец, а через два дня и мать. Тамаре приглянулся их дом и участок, там она собиралась разводить свиней на продажу, чтобы наконец купить "Волгу". У медиков также не возникло вопросов.

Потом Тамара устроилась в школу посудомойкой, благодаря этой работе у нее появилась кормить своих свиней, ведь все помои она забирала для откорма.

Но и в школе у нее появились враги. Однажды в больницу попали трое шестиклассников и 11 взрослых работников с подозрением на грипп и общими симптомами: все они жаловались на слабость, тошноту, боль в ногах и облысение. Двое детей и двое взрослых умерли, для киевской больницы это стало настоящим ЧП. Впервые прозвучала версия об отравлении.

В школу приехали с проверкой. Поведение посудомойки вызвало подозрение. Тут же выяснилось, что незадолго умерла диетсестра школы, у которой были напряженные отношения с Тамарой Иванютиной. В ее доме устроили обыск.

Яд был найден случайно. В пузырьке из-под масла для швейной машинки, следователя насторожило то, что он был слишком тяжел.

Оказалось, что это раствор Клеричи, который применяется в геологии для определения плотности минералов, в его основе таллий. Тамара его купила у знакомый лаборантки под предлогом, что надо потравить крыс.

Почти сразу после ее задержания пришли к ее родителям и старшей сестре. Выяснилось, что родные также прибегали к помощи яда, пытаясь решить бытовые проблемы. Родители травили неугодных соседей, а сестра Нина нелюбимого, но обеспеченного жилплощадью мужа.

В 1987 году Тамару приговорили к смертной казни, на суде она не стала признавать вину и просить прощения у родных тех людей, кого она отравила, объяснив это тем, что она не того воспитания. Смертный приговор был приведен в исполнение. Она стала последней женщиной, казненной в СССР.

Отцу и матери назначили наказание в виде 13 и 11 лет лишения свободы, они скончались в заключении, а сестре Нине дали 15 лет, она отбыла наказание и после вышла на свободу после развала Союза в новой стране.