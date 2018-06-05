Чем знаменит Нострадамус, помимо предсказаний

Имя Мишеля Нострадамуса традиционно связывают с пророчествами. Но, оказывается, астрология и ясновидение вовсе не являлись основной сферой его деятельности. Были и другие области, в которых средневековый врач преуспел не хуже.

Фармацевтика

Известно, что оба деда Мишеля Нотрдама (такова была настоящая фамилия этого человека) были по профессии врачами. Юноша тоже увлекся медициной, изучал целебные свойства трав… Правда, в университете Авиньона, куда его приняли в 14 лет, он занялся изучением математики, астрономии и гуманитарных наук. Но проучился там всего год: заведение закрылось из-за эпидемии чумы.

После нескольких лет работы аптекарем Мишель вновь пошел учиться. На этот раз он поступил на медицинский факультет университета Монпелье. Но и здесь проучился недолго: его исключили, так как устав университета запрещал заниматься «ручной торговлей», а фармацевтика в то время приравнивалась к этому занятию. Однако стены университета Нотрдам покинул, будучи уже бакалавром медицины.

Медицина

Он отправился в путешествие по Франции и Италии, а заодно приступил к врачебной практике. Тогда же Мишель сменил французскую фамилию Нотрдам на латинскую — Нострадамус. Видимо, ему казалось, что так звучит солиднее.

Оказавшись в охваченном чумой Бордо, молодой врач попытался остановить эпидемию с помощью средств, которые до этого не применялись. Обычно больным давали ртутное зелье, пускали кровь, обертывали в ткань, пропитанную чесноком… Как правило, это не имело особого эффекта. А Нострадамус предложил сразу же после смерти пациентов вывозить их трупы из города. Ведь нередко живые заражались именно от трупов… Кроме того, в качестве профилактики доктор рекомендовал употреблять поменьше жирной пищи и больше бывать на свежем воздухе. Больным он прописывал настой из шиповника, порой действительно облегчавший их состояние благодаря ударным дозам витамина С.

Через четыре года Нострадамус вновь вернулся в Монпелье и обратился в университет с просьбой о защите докторской диссертации. По-видимому, содержание ее произвело на ученых мужей такое впечатление, что Мишель получил предложение возглавить одну из кафедр в звании профессора. Он согласился, но и это оказалось ненадолго. Нострадамус никогда подолгу не задерживался на одном месте. Он работал врачом сначала в Ажане, затем перебрался в Марсель, оттуда — в Экс…

Косметология, магия и кулинария

Между тем медицина интересовала Нострадамуса все меньше. Куда более выгодным занятием ему показалась косметология. В 1555 году он даже опубликовал труд под названием «Traite des fardements et confitures» («Трактат о макияже и джеме»).

В первой части книги автор рассказывал о способах осветления волос, изготовлении зубного порошка, и даже приводил рецепт приворотного зелья, в состав которого должны были входить воробьиная кровь, амбра, мускус, сахар и вино. Во второй же части приводились рецепты различных десертов — от вишневого варенья до марципанов.

Такое «разностороннее» содержание вовсе не смущало читателей. Дело в том, что аптекари XVI века были «мастерами на все руки». Они зачастую готовили и продавали не только лекарства, но и косметические средства, а некоторые имели еще и обширную знахарскую практику, не гнушаясь и магическими зельями… Иные параллельно торговали и сладостями.

Так или иначе, «Трактат о макияже и джеме» быстро стал бестселлером. Его раскупали нарасхват. Многие клиенты Нострадамуса знали его именно как косметолога, кулинара и создателя магических снадобий, а вовсе не автора пророческих «Центурий». Хотя для наших современников, разумеется, важнее его провидческий дар…