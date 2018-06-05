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Человек под маской: история героя
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Человек под маской: история героя 

Anews 2 часа назад
Фото: Anews
Больше четырех лет назад американец Рики Мен не имел собственного жилья, работы и цели в жизни. Он понятия не имел что ему делать, но отчаянно хотел изменить свою жизнь к лучшему, в чем ему помог обычный сон.
Ему приснилась его покойная бабушка, которая в старом кинотеатре продемонстрировала ему пленку, где переодетый в костюм Человека-паука мужчина наслаждается весельем в компании маленьких пациентов больниц. С тех пор его жизнь круто изменилась, и он вдохновился на благотворительность.
Сейчас 34-летний Рики Мен, проживающий на территории Калифорнии, исполняет волю своей родственницы, которая в его сне отметила, что ее внук должен развлекать детей в костюме Человека-паука. Ради этого мужчина продал свою машину, и на эти деньги приобрел первый костюм супергероя, который стоил 1,4 тысячи долларов.
Anews
В самом начале на пути благотворительности Рики Мену пришлось столкнуться с некоторыми препятствиями. Больницы далеко не сразу и не с большой охотой одобрили его идею, поэтому мужчине пришлось потрудиться, чтобы добиться разрешения на официальные посещение больных детей. С тех пор он навестил около 10 тысяч юных пациентов в десятках больниц, а также выступил основателем некоммерческой организации Heart of a Hero.
Данная организация под руководством Рики Мена устраивает детям праздник благодаря пожертвованиям. Однако многие из его подопечных не способны побороть недуги, поэтому он слишком часто видит смерть тех, кого навещал и даже заводил дружбу. Из-за этого мужчине диагностировали депрессию, но он продолжает дарить детям праздник и верит в свое дело.
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