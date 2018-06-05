7 ошибок русского человека, мешающих жить лучше

Образование есть, работа есть, есть даже желание трудиться много и зарабатывать, но не получается. Денег — кот наплакал. Хватает только на еду да на базовые вещи вроде оплаты квартиры и транспорта. Поездка за рубеж — в лучшем случае раз в несколько лет. Из развлечений — телевизор, интернет и редкие походы в кафе.

Такой сценарий знаком многим. Разбираемся, почему так происходит и какие неочевидные ошибки мешают нашим людям жить лучше.

У них и этого не было

Привычка ориентироваться на жизнь родителей — зло. А многие, анализируя себя самого, начинают сравнивать и приходят к выводу, что не все так плохо, как кажется. Мол, у отца с матерью в свое время не было всего того, что есть у меня, поэтому нужно быть благодарным судьбе и не жаловаться.

Что делать? Перестать ориентироваться на родственников и сравнивать себя с ними. Что было, то прошло. Вы — не они, их цели и желания — не ваши.

Пусть хоть у него будет

А теперь ситуация противоположная. Если у человека, детство которого прошло в бедности, появляется ребенок, он старается заваливать его подарками. Аргумент тут один: «Я не мог себе этого позволить, когда был маленький, пусть мой ребенок поживет хорошо». В общем, в стремлении сделать жизнь собственных детей легкой и приятной нет ничего плохого. Однако часто люди перегибают палку. Во-первых, тратят слишком много, снижая шансы накопить хоть что-то. А во-вторых, делают ребенка избалованным.

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Что делать? Банально — не переусердствовать. Не стоит завершать каждый поход в магазин превращать каждый поход в магазин покупкой новой игрушки.

Будет еще хуже

Вот вы в очередной раз задумались о смене работы, переезде или, может быть, и вовсе сферы деятельности. Задумались и уже почти сделали решающий шаг, но в последний момент остановились перед мыслью «а вдруг будет еще хуже?». Установка о том, что нужно довольствоваться тем, что есть, дабы не потерять и не ухудшить ситуацию, только кажется полезной. На деле она ни от чего не защищает, а лишь заставляет топтаться на месте.

Что делать? Если возникло желание двигаться в другом направлении, нужно двигаться. Предосторожность не помешает, но не нужно окружать себя одним только негативом из серии «не получится и станет хуже».

Этот диван дешевле, его и возьмем

Понятно, что транжирство ни к чему хорошему не приводит. Но и тотальная экономия на всем ничуть не лучше. Если трястись над каждой копейкой, при любых обстоятельствах покупая более дешевые вещи в попытке сэкономить, в итоге получится обратный эффект. Вы начнете больше тратить, сами того не осознавая.

«Хорошие вещи прослужат вам дольше, а те, которые ниже по качеству или просто не радуют вас, вы будете вынуждены скоро заменить. Позвольте себе получать удовольствие от приобретения вещей, не бойтесь потратить лишнюю копейку», - говорит психолог Ксения Сергеева.

Что делать? Если хочется экономить, стоит обойтись без фанатизма. Скажем, если стоит цель купить новый диван, не стоит гнаться за дешевизной. Эконом-вариант простоит пару лет и развалится, а более дорогая модель прослужит гораздо дольше, избавив от необходимости идти в магазин снова.

Товары-пассивы

Семья откладывала деньги несколько лет, скопила приличную сумму и решила ее потратить на вторую машину. Кажется, в этом нет ничего плохого. На самом деле есть. Вторая машина — это покупка-пассив, которая в дальнейшем будет выкачивать дополнительные деньги из семейного бюджета.

«Средний класс обычно покупает товары-пассивы для своего пользования (холодильник, телевизор, машину, квартиру, дачу) и становится еще беднее. А богатые люди покупают товары-активы, которые зарабатывают для них деньги, и именно эти деньги они тратят на покупку товаров-пассивов, в результате становятся еще богаче», - объясняет экономист Анна Солодухина.

Что делать? Если удалось скопить приличную сумму денег, не стоит торопиться потратить ее. Лучше хорошо обдумать покупку и выбрать то, что сможет приносить дополнительный доход. Например — недвижимость, которую можно сдавать.

Выгодно — надо брать!

Оставшаяся со времен тотального дефицита привычка запасаться впрок — не самая лучшая идея для тех, кто хочет улучшить жизнь. Покупка ненужных вещей «на всякий случай» или потому что «сейчас на них скидка» выливается в банальное — ненужные траты, от которых на самом деле никакой пользы нет.

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Что делать? Даже если в магазине тотальная распродажа, не стоит бросаться и покупать все подряд, просто потому что сейчас эти товары дешевые. Глядя на предложение супермаркета «три пачки порошка со скидкой 40%», лучше 10 раз подумать — а нужен ли этот порошок в таком количестве?

Кругом валяются носки, а антресоли забиты старыми вещами

Захламленная квартира — это не только повод реже приглашать гостей. Дом, в котором царит постоянный беспорядок, а шкафы и антресоли забиты старыми вещами, совсем не располагает к финансовому, да и вообще любому развитию своих обитателей.

«Хлам тянет вас ко дну. Если в вашем доме будет гармония, она придет и в ваши мысли и дела», — говорит психолог Ксения Сергеева.