Гений или безумец: странные выходки Сальвадора Дали

О Сальвадоре Дали говорят как о талантливом художнике и безумном человеке, который воплощал в искусстве самые смелые идеи. Он был таким не только в своей профессии, но и в жизни, о чем говорят факты из его биографии.

Публика

Сальвадор Дали любил появляться на публике в обескураживающем виде, например, на одну из своих выставок он пришел в водолазном костюме, с бильярдным кием в руках и двумя собаками. Однажды он раздавал автографы в больничной палате, где его подключили к прибору для измерения пульса.

Идеи

Чтобы активизировать свою фантазию, Дали пользовался неким методом входа в транс, используя помощь столовой ложки. В частности, деятель усаживался на диван с ложкой во рту, периодически погружаясь в сон или собственные мысли. Художник мог выйти из такого состояния, когда ложка падала.

Путешествие

Для своего путешествия из Испании до территории Парижа Сальвадор Дали заполнил принадлежавшее ему авто капустой, которой поместилось в транспорт около 500 кг. Очевидцы утверждают, что художник был уверен, что все завершается на капусте, но толком не объяснил, что он этим подразумевает.

Одеколон

Сальвадор Дали создал для себя одеколон, решив смешать между собой весьма нестандартные ингредиенты, а именно кипяченую воду, рыбий жир и, кроме того, козий навоз. Художник объяснил, что хотел бы излучать тот же аромат, что и баран, и добился своего.

Сцена сна

В фильме Альфреда Хичкока «Завороженный» Дали поставил сцену сна, которая потрясла публику своей необычностью. Для своего времени этот момент оказался шокирующим.

Развлечение

У Сальвадора Дали было весьма эксцентричное развлечение: он отмечал, что ради забавы плевал на портрет своей матери. За такие слова его отец от родственника потребовал публичных извинений, но художник отказал родителю в этом.

“Chupa Chups”

Дали создал логотип для компании Chupa Chups за рекордно короткий промежуток времени — менее одного часа. Гонорар за эту работу был неприлично большим, а также художник потребовал в ежедневном порядке высылать ему по коробке лакомств каждый день.

Семья

Со своей супругой Галой Дали прожил около 50 лет, но за указанный период они практически не занимались любовью. Как оказалось, художник предпочитал самоудовлетворение, а своей жене разрешал заниматься любовью с другими мужчинами, за чем часто подсматривал.