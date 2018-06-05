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Зарубина умерла накануне суда с Малининым
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Зарубина умерла накануне суда с Малининым 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
У исполнительницы хитов «Разлучница-разлука» и «На теплоходе музыка играет» горе — умерла ее мама Людмила Зарубина. Родительнице было 92 года. Она ушла в непростой для дочери период.
Ольга Зарубина готовилась к очередному суду против своего бывшего мужа и отца своей дочери Александра Малинина, когда страшная весть пришла в ее дом — мамы больше нет. Певица, напомним, обвиняет певца, с которым два года состояла в отношениях, в том, что он плохо обходился с ней в браке и отказался общаться с их дочерью Кирой, которая родилась в 1986 году. После этих слов бывший муж подал на нее в суд и хочет получить компенсацию за моральный ущерб по статье о защите чести и достоинства. При этом артистка готовит встречный иск к Александру Малинину. «Раз он решил так действовать, то я буду делать так же», — пояснила она.
Но все тяжбы временно придется прекратить — сейчас надо достойно проводить мать. Людмила Зарубина долгое время жила в Америке. Но в конце прошлого года вернулась в Россию — мечтала умереть на родине. Сейчас артистка занимается организацией похорон, которые пройдут в Москве.
"Мама, я больше никогда тебя не увижу, не услышу и не смогу позвонить, когда мне очень будет нужно. А как ты красиво пела! Я всегда с замиранием сердца слушала тебя, но никогда не говорила тебе об этом. Ты улетела спокойно и тихо, никого не тревожа. Ты была такая сильная, независимая, смелая и гордая. У меня были твои глаза, все остальное принадлежит моему отцу. Ты свободно паришь в облаках без боли и страха, свободная как ветер. Пусть земля тебе будет пухом! Прощай, мамочка!" — цитирует слова Зарубиной сайт womansstyle.ru.
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