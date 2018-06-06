Да кто тебе права выдал: 12 примеров того, как проучили не умеющих парковаться водителей

В мире есть два типа людей: те, кто умеет парковаться нормально, и те, кто паркуется как полный кретин. К счастью, представителей второго типа на планете все же гораздо меньше, но тем не менее их все же достаточно, чтобы позлить более внимательное к потребностям других большинство.

Но, как вы можете увидеть в этой подборке, умеющие парковаться люди нашли множество забавных и креативных способов отомстить своим ренегатам.

Источник: boredpanda.com «У многих трехлетних детишек не получается не выходить за линии. Может быть, если вы попрактикуетесь, раскрашивая эту черепашку, вы сможете научиться парковаться?»

«Ты паркуешься как кретин. Пожалуйста, не размножайся».

«Надеюсь, что ты трахаешься не так, как паркуешься. Ты же никуда не попадаешь!»

«Парковочное место специально для тебя».

Розы красной зарею горят, А фиалки блестят синевою, Ты же припарковался так зря, Знать, не дружишь ты, брат, с головою.

Что сказать? Высокая поэзия.

«“Не парковаться” значит «не парковаться»».

«Наши поздравления сегодняшнему победителю соревнований по парковке! Если вы знакомы с этим человеком, относитесь к нему с большим уважением. Он, вне всякого сомнения, гораздо лучше, чем вы».

«Награда за хреновую парковку».