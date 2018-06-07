Кто такая посикушка и зачем нужен фуфырик: тест

Тест: кто такая «посикушка» и зачем нужен «фуфырик»

Множество народов, проживающих на территории России, за века существования создали уникальные говоры и диалекты. Речь коренных жителей разных регионов отличается не только скоростью, специфичным произношением, ударениями, но и совершенно уникальными словами, значения которых часто бывают непонятны "непосвященным", а иногда кажутся довольно забавными.

В самом деле, слова "лыва", "гайно", "растележиться", "скрыготник" способны вызвать улыбку. А между тем, они обозначают вполне обычные, ничем не примечательные предметы.

Тонкости перевода "с русского на русский" способны озадачить. А получится ли у вас угадать значения слов "регионального жаргона"?