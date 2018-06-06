Люди, которые превратились в нереальных злодеев

Почему обычные люди становятся настоящими злодеями? Что заставляет человека превратится в безжалостного маньяка? Попробуем разобраться в этом на ужасных примерах.

1. Марвин Химейер был собственником ремонтной мастерской в городке в штате Колорадо (США), но в в 2004 году крупная компания решила выкупить бизнес, но Химейр не согласился. Тогда компания начала войну против мужчины и вынудила его продать мастерскую. Химейр в ответ переоборудовал бульдозер в танк и в ярости разнёс 13 зданий в городе, после чего покончил с собой. Общий ущерб оценили в 7 000 000 долларов.

2. Адам Ворт — один из самых знаменитых американских преступников, которого называют «Наполеоном преступного мира». Во время Гражданской войны в США он занимался аферами, зачисляясь в полки под разными имена, получая плату и потом дезертируя. После войны он организовал в Нью-Йорке банду карманников, после ограбил с сообщниками банк, а затем уехал в Европу. Из Лондона он руководил бандами по всему миру.

3. Родриго Дутерте занимал пост мэра Давао, одного из крупнейших городов Филиппин, 7 сроков подряд, то есть больше 22 лет. Он был похож на бандита, а не на политика. Дутерте установил в городе жёсткие порядки, взяв на себя функции судьи и палача. Мэр-тиран не любил долгих расследований, он хотел избавить город от «мусора общества», включая несовершеннолетних хулиганов и детей, живущих на улицах. Его усилиями бесследно исчезли 900 человек.