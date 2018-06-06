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Денис Клявер нежно поздравил с днем рождения дочь от Евы Польны
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Денис Клявер нежно поздравил с днем рождения дочь от Евы Польны 

Letidor.ru 3 часа назад
Фото: Letidor.ru
Юной Эвелине исполнилось 13 лет.
Певец, музыкант, актер, композитор, экс-участник музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер трогательно поздравил с днем рождения свою дочь от артистки Евы Польны. Юной Эвелине исполнилось 13 лет, в честь этого в личном блоге ее звездного папы появились следующие строки:
Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька! Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса,
— с любовью и нежностью написал артист, показав фото подросшей наследницы.
Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)
6 Июн 2018 в 2:19 PDT  Отметим, Денис Клявер трижды отец: в браке со второй женой Юлией в 2001 году родился его сын Тимофей, в 2005 году появилась на свет дочь Эвелина (мама девочки — Ева Польна, экс-солистка группы «Гости из будущего»). С 2006 года исполнитель состоит в отношениях с возлюбленной Ириной, в 2010-м пара оформила брак, в 2013-м появился на свет третий малыш певца — сын Даниэль.
Фото: Instagram
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