Денис Клявер нежно поздравил с днем рождения дочь от Евы Польны

Юной Эвелине исполнилось 13 лет.

Певец, музыкант, актер, композитор, экс-участник музыкальной группы «Чай вдвоем» Денис Клявер трогательно поздравил с днем рождения свою дочь от артистки Евы Польны. Юной Эвелине исполнилось 13 лет, в честь этого в личном блоге ее звездного папы появились следующие строки:

Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька! Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса,

— с любовью и нежностью написал артист, показав фото подросшей наследницы.

Публикация от Денис Клявер (@denisklyaver)

6 Июн 2018 в 2:19 PDT Отметим, Денис Клявер трижды отец: в браке со второй женой Юлией в 2001 году родился его сын Тимофей, в 2005 году появилась на свет дочь Эвелина (мама девочки — Ева Польна , экс-солистка группы «Гости из будущего»). С 2006 года исполнитель состоит в отношениях с возлюбленной Ириной, в 2010-м пара оформила брак, в 2013-м появился на свет третий малыш певца — сын Даниэль.

Фото: Instagram

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