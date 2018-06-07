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Денис Клявер очень нежно и тепло поздравил с 13-летием свою дочь от Евы Польны
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Денис Клявер очень нежно и тепло поздравил с 13-летием свою дочь от Евы Польны 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
Певец опубликовал свежее фото подросшей дочери.
6 июня дочь Дениса Клявера и Евы Польны Эвелин отметила день рождения. Девочке исполнилось 13 лет. Артист выложил снимок повзрослевшей красавицы-дочки в свой микроблог и нежно поздравил наследницу.
«Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька! Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая. Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса», — написал Клявер.
Напомним, что мама Эвелин Ева Польна долгое время скрывала имя отца девочки. Лишь спустя 5 лет после ее рождения сам Клявер публично признал свое отцовство. Сейчас Денис официально женат в третий раз, и в 2013 году супруга Ирина родила ему сына Даниэля. Также у артиста есть 16-летний сын Тимофей от первого брака.
Фото: Instagram
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