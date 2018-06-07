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Ева Польна и Денис Клявер впервые показали общую дочь
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Ева Польна и Денис Клявер впервые показали общую дочь 

Пятый канал 43 минуты назад
Фото: Пятый канал
Экс-участник группы «Чай вдвоем» и солистка «Гостей из будущего» Ева Польна показали поклонникам общую дочь. Накануне Эвелине исполнилось 13 лет и мать с отцом очень трогательно поздравили ее с днем рождения на своих страницах в Instagram.
— Пусть сбудется всё, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая! Ты безгранично талантливая девочка, и я искренне желаю тебе найти свой путь, — написал Клявер.
— Желаем тебе радостного, яркого, интересного года! Наикрепчайшего здоровья, успехов в учебе и увлечениях и верных настоящих друзей рядом! — написала Польна.
Поклонники Дениса и Евы отметили, что девочка одновременно похожа и на маму, и на папу. Также они сошлись во мнении, что Эвелина обладает неповторимой красотой.
Как пишет сайт KP.RU, о том, что у известных певцов есть общая дочь, фанаты узнали не так давно. Роман между ними завязался на гастролях, но сохранить союз они не сумели и расстались вскоре после рождения малышки. Однако исполнителям удалось остаться друзьями.
Ранее Пятый канал сообщал о том, что Кристина Асмус впервые показала лицо четырехлетней дочки.
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