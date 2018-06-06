Ещё
Тест: Пушкин или хулиган?
Далее:
Читайте также:
Ещё

Тест: Пушкин или хулиган? 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Пушкин в Михайловском, Петр Кончаловский, 1932 год
О том, что Пушкин — "наше все" и "солнце русской поэзии" знают все. Кажется, что о нем известно уже все. Тем не менее, интерес к великому поэту не утихает. Его фигура обрастает все большим и большим количеством легенд и небылиц.
Кроме того, открываются доселе неизвестные факты, которые показывают Пушкина с другой стороны. Нет, разумеется, мы знаем о веселом и взрывном характере поэта, о том, что он был весьма любвеобилен, любил пошутить. И даже о некоторых его странностях потомкам известно.
Все это неудивительно, ведь, являясь, безусловно, великим, Пушкин все же оставался человеком. Со своими горестями, радостями и "тараканами" в голове. Вот о "тараканах" мы и предлагаем сегодня поговорить. Сможете ли вы предположить, на какие проказы был способен Александр Сергеевич? И какими странностями отличался?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Последняя женщина, приговоренная к смерти в СССР21
5 русских привычек, которые шокировали немцев211
Тест: насколько велик ваш словарный запас104
Без удовольствия: каким был секс в Средневековье36
Загадочная «мумия» с оружием найдена на Марсе22
Видео
01:38
На Марсе снова обнаружили таинственный объект
Безумный мир
03:35
Возле Аляски обнаружили подводную пирамиду
Безумный мир
03:09
Неопознанный объект приземлился в горах Италии
Безумный мир
11:32
Секретные проекты Третьего рейха: правда и вымысел
Истории
10:01
Люди, которые превратились в нереальных злодеев
Люди
06:03
Техногенные катастрофы, убившие тысячи людей
Истории
04:36
Вы ошибаетесь, если думаете, что это создала природа
Безумный мир
13:08
Кому помог сверхсекретный проект СССР
Истории
04:48
Стратегический пень и другие шпионские штучки
Безумный мир
04:43
Самые дорогие ошибки в истории
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение