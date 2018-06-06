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Семейная пара нарисовала комиксы про свою жизнь и про вашу — тоже
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Семейная пара нарисовала комиксы про свою жизнь и про вашу — тоже 

Ридус 3 часа назад
Фото: Ридус
Мейси и Энди — семейная пара из Норвегии, известна в Сети под псевдонимом Strekinstinkt. Они занимаются совместным созданием комиксов с названием «4АМ». По словам художников, все их работы основаны на реальном опыте совместной жизни, но некоторые моменты муж с женой немного приукрасили. Норвежские влюблённые говорят, что смотрят на мир с оптимизмом и радостной наивностью, поэтому часто попадают в нелепые и курьёзные ситуации, которые затем изображают в своих иллюстрациях. Получается забавно и жизненно. Возможно, вы найдёте в этих рисунках и свою историю.
— Кот в доме — это так ЗДОРОВО, правда? — Ага, ОЧЕНЬ здорово! — Опять только один носок? Я на самом деле начинаю думать, что… — АААААА! Каждую ночь — Гляди, вот он идёт! Смотри, что покажу. — Мизинец! Зачёт! Все высокие люди с нетерпением ждут осени — Чтобы выглядеть соблазнительно, прикусите губу. — Только убедитесь, что прикусываете НУЖНУЮ губу. — О, ты только посмотри… — Это так мило, когда котик приводит в гости своих друзей! — Кто тут самый милый?! — Мур — О, какой милашка! Как его зовут? — Собака! — Дорогая, тебе удобно так сидеть? Может… — Да, конечно! Удобно, удобно… удобно. Немного остренького — Спокойной ночи. — Сладких снов — Энди, в гостиной опять паук! — Что?" Лето в Норвегии — Думаю, что пробежка по лесу — отличная идея! — Хехехе, неа!
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