Секс-игрушки, эпиляция, клочки волос и еще 7 вещей, которые уничтожат твою сексуальность в глазах любимого

Вы можете встречаться месяц или быть вместе уже несколько лет, но, сколько бы времени ни прошло, есть вещи, которые не стоит делать на глазах у своего мужчины. Что именно, редакция WMJ.ru узнала у экспертов Тренинг-центра «СЕКС.РФ».

Простое правило: чем дольше ты с мужчиной в отношениях, тем больше открываешься ему во всем, а еще расслабляешься. Существуют свои женские секреты, которые мужчины просто не могут понять или адекватно оценить. Да и мужская психология такова, что для него в тебе должна быть некая загадка — вечно гладких ног, шелковистых волос и идеальных бровей. У партнера уже сформировался твой образ, он чувствует твой шарм и антураж. А если он будет видеть «закулисье» — то, что для этого тебе нужно делать, этот образ будет постепенно растворяться, а вместе с этим и сексуальный интерес к тебе.

Итак, что нельзя делать при своем мужчине:

Иногда даже нам непросто обходится эта процедура и морально, и физически. Не показывай мужчине, как избавляешься от лишней растительности — согласись, зрелище не для слабонервных. Пусть он пребывает в приятном неведении и думает, что тебе от природы даны гладкие ноги и другие части тела.

Масками для лица и для волос тоже не стоит шокировать своего мужчину. Конечно, ты делаешь это для того, чтобы быть ухоженной и красивой. И что уж тут такого, если для того, чтобы поддерживать себя в тонусе, ты будешь иногда появляться в таком виде? Но для мужчин это выглядит иначе: ты что-то там и зачем-то намазала себе на голову, а еще и специально обернула пленкой. Или вообще соорудила на лице салат из огурцов. Выглядит это все антисексуально. Пусть секрет твоей привлекательности останется для него в тайне.

Кажется, что нет ничего такого в том, чтобы краситься при своем мужчине. Но вспомни, как иногда забавно мы выглядим и сколько нам порой нужно косметики, чтобы сделать потрясающий макияж. Пусть для него это останется таинством — что ты такое волшебное делаешь, чтобы выглядеть бесподобно.

Обнаружив на лице внезапно появившегося «гостя», ты сразу можешь начать его устранение. Выглядит это, мягко говоря, не очень привлекательно. Поэтому не делай этого в присутствии своего партнера.

Все, что происходит за дверью туалета, остается за дверью. Эта граница, пожалуй, всегда остается очень личной для каждого партнера. Поэтому закрывай дверь в туалете и не ходи «по-маленькому», когда он, например, чистит зубы или умывается.

Забыть убрать за собой что-то, например прокладку, — не криминал, но обнаружить это просто неприятно. Сюда же относятся и волосы на расческе или в ванной. Мужчины не всегда понимают, что у женщин бывают периоды, когда волосы выпадают сильнее обычного. Клоки волос на расческе могут выглядеть шокирующе и создавать впечатление, что у тебя серьезные проблемы.

Ковыряться в носу, чавкать, рыгать и другие подобные вещи тоже не стоит делать при своем мужчине. Оставайся для него нежным, воспитанным и аккуратным существом. Ты же не хочешь, чтобы он относился к тебе как к «другану», считал неряхой или стеснялся тебя?

Для того чтобы достигнуть оргазма, женщине нужно хорошенько возбудиться, в среднем не менее 15 минут. Если партнер пренебрегает прелюдией или же ее не хватает, можно возбудиться до секса. Например, нанести себе возбуждающую смазку или походить с вагинальными шариками. Мы не рекомендуем показывать своих «помощников» мужчине, потому что он может это неправильно расценить и принять на свой счет — будто бы он тебя совсем не возбуждает.

Если ты решила заняться своим сексуальным образованием (тренинги, курсы, вебинары), пусть для него это будет секретом-сюрпризом. Во-первых, ты его сильно и приятно удивишь, когда дело дойдет до практики, и покажешь полученные знания во всей красе. Во-вторых, для того чтобы избежать ошибок и не доставить любимому болезненных ощущений, некоторые техники лучше всего отрабатывать на специальных тренажерах — фаллоимитаторах с присоской. Конечно, ты можешь рассказать, что интересуешься этой темой и хочешь знать больше — понимающий мужчина это точно оценит. Однако такой тренажер может смутить твоего возлюбленного, поэтому тренируйся, пока партнера нет дома.

Женщины часто экспериментируют с одеждой, внешним видом, готовкой и т. д. И если тебе это близко, то ты наверняка знаешь, что не каждый эксперимент заканчивается успехом. Случается разное: хотела яркий макияж, а получилось что-то в стиле Жанны Агузаровой или готовила новый соус, а выглядит это странно, страшно и совсем невкусно. Поэтому побереги психику своего мужчины и не экспериментируй при нем, ну а удачные варианты всегда можно показать возлюбленному.

Кстати, в ролике ниже Лесли Ман, сыгравшая наивную домохозяйку в фильме «Другая женщина», очень хорошо показывает, как не надо себя вести. Неудивительно, что муж ее героини Кейт Кинг регулярно ходил налево!

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK