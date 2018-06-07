6 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.
Любовь Толкалина вдохновенно рассказала об особенном дне:
Юлия Ковальчук записывает новую песню: «Новая песня…скоро…будет прям кайф🤫… какая думаешь?»
Мария Шукшина похвасталась подарками от коллег: «Подарки от любимых коллег по случаю ухода на летние каникулы нашей программы ‘’В гости по утрам с Марией Шукшиной’’… Теперь осталось дождаться только лета, и… понеслась!)))»
Денис Клявер показал и поздравил взрослую дочь от Евы Польны: «Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька. Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая! Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса».
Сергей Лазарев рассказал о будущей профессии сына.
Дана Борисова отдыхает с дочерью в Греции.
Анфиса Чехова выиграла суд у отца:
Виктория Дайнеко намекнула на новый роман: «Если девушка зовет ночью парня в бассеин, то есть вероятность, что ей просто нужно чтобы кто-то ее сфотографировал (в джакузи сильно наблюдательные ни разу небыли, сходите, там приятно)».
Алла Довлатова станцевала с прекрасной Натальей Орейро:
Саша Савельева показала соблазнительное фото:
Фото: instagram