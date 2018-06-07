6 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Мария Шукшина похвасталась подарками от коллег: «Подарки от любимых коллег по случаю ухода на летние каникулы нашей программы ‘’В гости по утрам с Марией Шукшиной’’… Теперь осталось дождаться только лета, и… понеслась!)))»

Денис Клявер показал и поздравил взрослую дочь от Евы Польны: «Сегодня у этой очаровательной девушки праздник! Эвелинушка! С днем рождения, моя красавица! С днем рождения, любимая доченька. Пусть сбудется все, что ты загадаешь в этой жизни! А фантазия у тебя богатая! Ты безгранично талантливая девочка и я искренне желаю тебе найти свой путь. А папа всегда рядом. Люблю тебя, моя принцесса».

Виктория Дайнеко намекнула на новый роман: «Если девушка зовет ночью парня в бассеин, то есть вероятность, что ей просто нужно чтобы кто-то ее сфотографировал (в джакузи сильно наблюдательные ни разу небыли, сходите, там приятно)».

Саша Савельева показала соблазнительное фото:

Фото: instagram