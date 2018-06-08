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7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд
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7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.
Наталья Водянова отпраздновала дни рождения гражданского мужа и их общего сына. Алиса Аршавина поделилась семейной фотографией.
Тарзан похвастался раритетной фотографией с Лолитой Милявской, а она показала, как мастера в салоне колдуют над ее образом:
Певица Слава показала фото с подросшей дочерью. Анфиса Чехова сходила с обожающим динозавров сыном в кино: «Кое-кто не забоялся и высидел весь фильм. В конце лишь расплакался, что он закончился. А закончился он странно, прямо как сериал, когда точно известно, что будет новая серия. А вообще, конечно, не советую ровесников Солика на этот фильм водить. Даже мне в какие-то моменты было страшновато. Я спрашивала Сола, не пойти ли нам из зала, но он, хоть и закрывал иногда глаза и затыкал уши, уходить наотрез отказывался».
Светлана Лобода рассказла, как снимался ее видеоклип:
Ольга Орлова очаровала нежным снимком в нижнем белье: «Если вам удастся найти кого-то, с кем вы можете обняться и закрыть глаза на весь мир, вам повезло — даже если это продлится всего минуту».
Дэвид и Виктория Бекхэм решили избавиться от свадебных нарядов в пользу благотворительной организации The We Love Manchester Emergency Fund.
Екатерина Вилкова похвасталась своим платьем:
Фото: instagram
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