7 июня: самые интересные фото и видео из Instagram звезд

О том, как звезды провели этот день, читайте в нашем дайджесте.

Тарзан похвастался раритетной фотографией с Лолитой Милявской , а она показала, как мастера в салоне колдуют над ее образом:

Певица Слава показала фото с подросшей дочерью. Анфиса Чехова сходила с обожающим динозавров сыном в кино: «Кое-кто не забоялся и высидел весь фильм. В конце лишь расплакался, что он закончился. А закончился он странно, прямо как сериал, когда точно известно, что будет новая серия. А вообще, конечно, не советую ровесников Солика на этот фильм водить. Даже мне в какие-то моменты было страшновато. Я спрашивала Сола, не пойти ли нам из зала, но он, хоть и закрывал иногда глаза и затыкал уши, уходить наотрез отказывался».

Ольга Орлова очаровала нежным снимком в нижнем белье: «Если вам удастся найти кого-то, с кем вы можете обняться и закрыть глаза на весь мир, вам повезло — даже если это продлится всего минуту».

Дэвид и Виктория Бекхэм решили избавиться от свадебных нарядов в пользу благотворительной организации The We Love Manchester Emergency Fund.

Фото: instagram