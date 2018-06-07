Почему нельзя быть слишком хорошим

Идея написания этой статьи появилась после того, как один наш коллега рассказал нам обычную историю, но с очень важным подтекстом. Он стоял в очереди на кассе супермаркета. Впереди него было несколько человек, а в самом начале находилась маленькая девочка, которая держала в руках пакет с конфетами. При этом она не делала покупку, а просто растерянно смотрела на остальных покупателей, которые, расплачиваясь на кассе, проходили мимо нее. Но один мужчина обратил внимание на одиноко стоящую девочку и спросил у нее, не нуждается ли она в помощи. Девочка ответила, что хочет купить конфеты. Мужчина пропустил ее вперед, чтобы та смогла расплатиться, после чего совершил свою покупку. Она была слишком хорошей и не хотела беспокоить кассира. Поэтому девочка просто ждала, пока кто-нибудь обратит на нее внимание. Эта история преподносит один важный урок: Когда ты пытаешься быть хорошим для всех, тебя просто не замечают. Но эта история имеет продолжение, которое указывает еще на одну мысль. Когда пришла очередь нашего коллеги делать покупку, сзади его окликнула женщина. Он сразу заметил, что с ней были трое маленьких детей, а в руках она держала бутылку воды. Женщина вежливо попросила пропустить ее вперед, потому что у нее была всего одна бутылка, в отличие от заполненной корзины нашего коллеги. Он, конечно, пропустил ее, а затем расплатился сам. И из этого следует еще один важный урок:

Говоря прямо о своих желаниях, ты быстрее получишь то, чего хочешь. Многие люди жертвуют своими интересами, чтобы казаться хорошими. Но по большому счету это всего лишь обман, который при этом не приносит никакой пользы. Даже наоборот. Классическая ситуация: в ресторане тебе подают недожаренное мясо или у себя в тарелке ты находишь длинный волос. Во всех смыслах будет правильным сообщить об этом персоналу ресторана, чтобы пресечь подобные инциденты в будущем, тем самым позаботившись и о других клиентах. Но человек, который слишком мил, чтобы указывать официанту на недочеты ресторана, промолчит. Из-за того, что ему неудобно сообщать другому неприятную правду, он предпочтет поступиться своими интересами. Из этого следует, что…

…хорошие люди боятся быть честными

Но ведь сказать официанту правду в данном случае не является грубостью или придирчивостью. Это твое право клиента. И молчание равносильно вранью, особенно если перед уходом официант любезно спрашивает тебя, все ли было хорошо. Люди, которые пытаются казаться хорошими, предпочитают обходить правду, чтобы не разочаровывать своего собеседника. При этом они не всегда отдают себе отчет в том, что их ложь деструктивна. И в первую очередь для них самих.

Хороший человек — слабый человек

Многие думают, что, угождая кому-то, они выглядят хорошими, хотя на самом деле это не так. Люди вокруг обращают внимание на подобное качество и начинают пользоваться этим. Излишняя доброта является приманкой. Таких добряков считают глупыми и слабыми, и они нередко становятся жертвами обманов или грабежей. Несмотря на то, что каждого из нас с детства учили быть вежливым и любезным, ты должен видеть разницу между тем, что действительно хорошо, а что нет. Можно проявлять доброту только по отношению к тем, кто делает это взамен. Быть честным — вот черта действительно хорошего человека. Правду, даже если она неприятная, стоит скрывать только в том случае, если она ничего не изменит. В противном случае это проявление трусости.

Хорошие люди не говорят прямо

Вместо этого они снабжают разговор неуместными предысториями или оправданиями. И делается это опять же для того, чтобы казаться положительным. При этом они не понимают, что данное поведение бросается в глаза и раздражает. Лучше сказать человеку напрямую то, что хочешь, ведь обтекаемость фраз не изменит их смысла. Может, у него дом горит, а ты полчаса разглагольствуешь о том, что пожары в этом районе участились и что начать новую жизнь можно и без старой мебели.

Чтобы быть услышанным, говори четко

Успешный человек использует ясные формулировки и всегда говорит по делу. Особенно когда это касается работы, ведь там неискренность может привести к финансовым потерям. Таких людей больше ценят за их надежность и профессионализм. В бизнесе никому не нужны твои милые похвалы и заискивания. Тебе должны доверять как партнеру. И если для этого нужно иногда проявлять жесткость, то за это тебя будут любить еще больше.

Слишком хороший человек напоминает ребенка, у которого выросло тело, но не душа

На самом деле настоящее уважение достается не очень хорошим парням. Нужно быть порядочным, сильным, справедливым, а вот хорошим быть необязательно, особенно если это приносит тебе вред. Быть милым — не самое лучшее качество взрослого мужчины. Эта черта больше подходит детям — за это им все прощают. Но дети не противостоят проблемам нашего мира. В отличие от тебя. Будь искренним и не обманывай самого себя. Это полезно и в отношениях с женщинами. Чтобы получить их признание, слов точно будет недостаточно. Хороший парень для девушки — это тот, кто будет заботиться о ней и доказывать свою любовь действиями. А говорить милые слова о любви можно, но только после.

Иногда приходится быть жестким

Невозможно всегда быть хорошим, чтобы оставаться привлекательным для других. В каких-то ситуациях тебе придется проявить жесткость, иначе ты станешь легкой мишенью для окружающих. Приведем грубый, но наглядный пример. Допустим, на тебя напала свирепая собака. Она вцепилась в твою руку или тело мертвой хваткой и не собирается отпускать. Освободиться от ее укуса можно только одним способом, ударив ее чем-нибудь тяжелым. Разве ты будешь задумываться о том, что ей будет больно и она пострадает? Прежде всего ты будешь думать о сохранности своей жизни. Для каждого важны в первую очередь собственные интересы. И чтобы следовать им, нужно освободиться из крепких тисков конформизма. Как «хорошие парни» сами себе портят жизнь