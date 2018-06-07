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Тест: кто вы из героев романа «Мастер и Маргарита»
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Тест: кто вы из героев романа «Мастер и Маргарита» 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Мастер и Маргарита"
Над толкованием одного из самых загадочных романов в истории исследователи бьются до сих пор. Над ним Булгаков работал 12 лет и оставил еще 8 разных редакций произведения.
Читатели весьма неоднозначно относятся к этому роману. Многие просто не могут его прочитать, называют фантастической бессмыслицей и откладывают книгу в сторону. Но тех же, кто попал в "плен" удивительного произведения, оно не отпустит уже никогда.
"Мастер и Маргарита" окружен легендами и мистическими историями. Взять хотя бы экранизации произведения. С каждой из них связаны какие-то фантастические вещи. Актеры, воплотившие образы булгаковских персонажей на экране, часто рассказывали о некой мистике, происходившей на съемках…
Правда или совпадение? Кто знает. Но мы знаем наверняка, что в каждом из нас есть немножко от героев романа удивительного произведения. Не может не быть. Ведь они настолько разные, яркие, удивительные и противоречивые. Как и мы сами.
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