Тест: кто вы из героев романа «Мастер и Маргарита»

Над толкованием одного из самых загадочных романов в истории исследователи бьются до сих пор. Над ним Булгаков работал 12 лет и оставил еще 8 разных редакций произведения.

Читатели весьма неоднозначно относятся к этому роману. Многие просто не могут его прочитать, называют фантастической бессмыслицей и откладывают книгу в сторону. Но тех же, кто попал в "плен" удивительного произведения, оно не отпустит уже никогда.

"Мастер и Маргарита" окружен легендами и мистическими историями. Взять хотя бы экранизации произведения. С каждой из них связаны какие-то фантастические вещи. Актеры, воплотившие образы булгаковских персонажей на экране, часто рассказывали о некой мистике, происходившей на съемках…

Правда или совпадение? Кто знает. Но мы знаем наверняка, что в каждом из нас есть немножко от героев романа удивительного произведения. Не может не быть. Ведь они настолько разные, яркие, удивительные и противоречивые. Как и мы сами.