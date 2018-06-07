Как твоя личность влияет на принятие решений

На принятие любого решения влияют сразу несколько факторов, и зависит оно от уникальных черт твоей личности. Наряду с опытом и знаниями, накопленными за всю жизнь, важным ключом к пониманию твоих действий является твоя индивидуальность. Прежде чем добраться до этой статьи, ты наверняка совершил множество действий за последние сутки. И перед каждым выстраивал мыслительную викторину по выбору определенного варианта: кофе или чай, булочка или салат, пойти на тренировку или остаться дома. И во всем этом важно то, что, какое бы решение ты ни выбрал, оно уникально. Ни один человек на свете не будет использовать тот же алгоритм мыслительных действий, как ты в определенный момент времени. Потому что происходит это на основе твоих индивидуальных качеств, которые складываются из опыта, образования, черт характера, темперамента и прочего. Слишком много слагаемых, которые в разной степени применения и придают твоему решению ту самую уникальность.

Пойми, что делает тебя уникальным

Учитывая все вышесказанное, можно определить тип личности, исходя из твоих решений. Твоя индивидуальность формируется из врожденных качеств (темперамент) и приобретенных (опыт, воспитание). Комбинация сотен личностных элементов, так называемых черт, определяет то, как ты реагируешь на окружающий мир. Твои действия, в свою очередь, образуют тот самый поведенческий кластер, по которому люди, тебя не знающие, могут определить тип твоей личности. Но это мнение может быть ошибочным, поскольку поведение часто регулируется контекстом. То, где ты пребываешь, люди находящиеся рядом, плохая погода или банальная усталость — все это формирует локальное восприятие, которое создаст впечатление о твоей личности. Но это не значит, что оно будет объективным. Например, экстраверт может легко сойти за интроверта, окажись он в неинтересной для него компании да еще и в подавленном настроении. В этом случае ему вряд ли захочется проявлять инициативу в общении и он просто уединится где-нибудь с краю. Так же и наоборот. Человека всегда могли воспринимать за интроверта, но в частной ситуации он может проявлять не свойственную ему активность.

Вопреки расхожему мнению, интроверсия и экстраверсия — это понятия, описывающие не дружелюбие или общительность. Речь идет о том, как эти люди заряжаются энергией и где получают вдохновение. Для экстраверта это может быть переполненный людьми концертный зал, дающий необходимый эмоциональный заряд. В то время как интроверт стимулирует свою деятельность в спокойной атмосфере уединения. Понимание этих различий дает возможность окружающим понять, какими условиями тебя нужно обеспечить, чтобы ты, например, более продуктивно работал или пребывал в хорошем расположении духа. Как подчеркнуть свою индивидуальность

Как мозг принимает решения

Принятие решений является многозначительным процессом, который задействует несколько факторов одновременно. Черты твоего характера взаимодействуют с жизненными ценностями, потребностями и мотивацией. На все это накладывается твой темперамент, и в итоге формируется принцип принятия решений: от импульсивного и быстрого до взвешенного и аналитического. И степень соответствия регулируется индивидуальным распределением личных качеств.

Знать собственный тип личности очень полезно, чтобы оценивать потенциальный успех своих действий. Ты сам знаешь, какие черты твоего «я» могут повлиять на решение и насколько оно окажется положительным. Те, кто ориентируется на получение мгновенного результата, принимают решения быстро, импульсивно, без рациональной оглядки. Тебе ведь знакомо чувство напрасно купленной вещи только потому, что в тот момент она тебе казалась необходимой? Умение давать собственную личностную оценку является важным ключом к принятию верных решений. Чем больше ты знаешь о себе, тем меньше вероятность совершения ошибок. Но самое главное, что самосознание открывает возможность понять собственные предпосылки для высшего уровня функционирования. Руководство, структура, пространство, автономия, связь, юмор — каждый элемент может влиять на твою работоспособность в зависимости от типа личности. И зная ее, ты сам можешь понять, при каких условиях твои действия будут иметь наилучший результат. Понимание того, что является важным и при каких факторах твое развитие прогрессирует, способно значительно улучшить качество жизни.

Как привнести свою индивидуальность в процесс принятия решений

Начни с определения того, что работает для тебя, а что нет. Какие жизненные темы и шаблоны для тебя более эффективны. Если тебя не покидает ощущение, что ты пытаешься втиснуть кубик в круглое отверстие, то вероятнее всего, ты игнорируешь свои потребности и уникальность собственной личности. Выбирая между двумя вариантами работы, обращай внимание не только на предложенные работодателем условия. Допустим, одна работа предполагает выполнение своих обязанностей дома, тогда как другая — большой офис и постоянное взаимодействие с коллегами. Зная тип своей личности, ты легче спрогнозируешь, какие условия для тебя будут более приемлемы.

Получив подробную информацией о себе, ты будешь легче ставить цели и жить более насыщенной жизнью. Не существует общего правила, как нужно прожить жизнь и какими критериями руководствоваться. Объективность в этом вопросе уступает место личностному восприятию. Только ориентируясь на него, ты можешь понять лучший способ решения проблемы или свою совместимость с определенным процессом. Понимание себя может помочь избежать ошибок и определить оптимальную модель поведения в будущем. 3 способа принять решение, когда ты сомневаешься