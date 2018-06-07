Жить без цели: как наслаждаться жизнью, ничего не делая

На ЕГЭ несчастному и обысканному до трусов школьнику предлагается написать сочинение на тему «Можно ли жить без цели?». Естественно, выпускник, как учили в школе, пишет всякую белиберду в стиле «Я считаю, что нельзя, потому что…». Ну вот почему? Потому что говорят, что нельзя? Ну если у человека нет цели в глобальном понимании этого слова? Ведь если у человека нет глобальной цели сделать мир лучше, а он хочет просто жить в свое удовольствие, то что ж он теперь, не человек? Допустим, с рождения мы не стремимся поскорее стать человеком — все постигается постепенно, со временем и без четкого осознания. Если человек счастлив, если его жизненная модель устраивает, то искать цель абсолютно бессмысленно. Такая модель основана на жизненных ожиданиях, и это никак не связано с планами покорить мир. Просто хочется жить. Счастливо жить и другим не мешать. Спросишь тебя: «Каким ты себя видишь через 5 — 10 лет?», так ты и ответишь: «Здоровым, богатым и счастливым». И это вполне себе адекватно. Но большинство все равно сооружает себе цели, чаще всего навязанные: мол, надо отучиться, жениться, креститься, поститься и завести любовницу, чтобы плохо не думали. Что бы ни было источником конвейера целей — семья, друзья, коллеги, социальные сети, СМИ, — мы в добровольном плену: в мечтах об ожидаемом завтра или с сожалением о не достигнутом вчера.

Люди без цели не хотят идти по четкому маршруту. Само путешествие приносит им радость. Они любят то, что есть, и потому получают удовольствие от жизни каждый день. Без погони за временем, без лишних стрессов, без надрыва сил. Их подход — быть счастливым прямо сегодня, именно в этот момент. Они не просто наблюдают мгновения, проносящиеся из «завтра» во «вчера», а пропускают нити времени прямо через себя. Дышат через «сейчас».

Плюй на нормы мышления

Чужие цели — это чтобы все было красиво и дорого. Как же это мелочно! Твоя задача положить свой огромный прибор на принятые нормы мышления и красиво, с изяществом артиста балета, плюясь на всех, как Евгений Панасенков, делать то, что считаешь нужным.

Живи так, чтоб это было в радость

Чтобы жить без целей, нужно наделять смыслом каждый прожитый день. А для этого нужно наполнять свои дни теми вещами, которые тебе ну очень нравятся. Разумеется, в рамках закона и чтобы не граничило со здравым смыслом. Желательно, чтобы эти самые действия давали тебе ощущение полноты. Для этого необязательно перебегать дорогу на красный — достаточно заниматься приятными вещами. То, что будет завтра, будет завтра. А пока расслабься и получай удовольствие.

Не все идет по плану

Пусть направление твоей жизни задают только твои интересы, а не то, что модно, прибыльно и одобряют родители. И, пожалуйста, не думай, что все должно быть четко, конкретно и понятно. Потому что это рамки, в которые ты сам себя загоняешь. А мы за свою жизнь по сотне раз меняем предпочтения и ожидания, а потом впадаем в истерику от того, что все получилось немного не так, как ожидалось. И если спустя 12 лет ты не стал самым богатым врачом, то это исключительно проблемы твоей самооценки и ожиданий. За столько лет ты успел понять, что с медициной тебя роднит только содержание спирта, и тебя вполне устраивает то, что есть у тебя сейчас. Зачем расстраиваться?

Не бойся ошибиться

На самом деле нет правильных или неправильных решений, удач или неудач. Меры эти субъективные, а люди будут тебя ненавидеть, будь ты успешным или ничтожным. Потратил время на что-то не особенно нужное — восприми это как опыт, а не свод правил.

Не сиди на одном месте

Почему-то принято считать, что если человек лет до 28 переезжает с места на места, то у него взбалмошная натура, сам он несерьезный и относиться к нему как к равному — глупая затея. А с другой стороны, почему наполнение жизни впечатлениями стало преступным? Ну не устроился ты на работу в крупную компанию, но деньги ведь у тебя есть! И ты видел побольше некоторых: впечатлений хватит на весь Прикубанский округ города Краснодара. Наоборот, не сиди на месте, занимайся новыми вещами, а пожить, состариться и скиснуть, как говно, всегда успеешь.

Смотри, сколько вокруг возможностей

Зацикливаясь на сраной цели, мы не замечаем возможностей, которые разбросаны тут и там, словно тайники в Wolfenstein. Поставил цель стать механиком и не замечаешь, сколько вокруг вариантов зарабатывать деньги, не выходя из дома. Просто расставляю руки, и они сами прыгают, как проститутки — в шоу «Холостяк», а маленькие девочки — на Егора Крида . Единственное, что от тебя требуется, — внимательно смотреть по сторонам.

Фильтруй людей

У тебя проблемы в общении с людьми? Лень наводить мосты любви и дружбы, выходить из дома, чтобы где-то/ зачем-то/ с кем-то встретиться? Ну тогда расслабься и общайся только с теми, с кем тебе комфортно, в той манере, которая тебя больше всего устраивает. Разумеется, никто не отменял той сермяжной правды, что кардинально меняют жизнь те люди, от которых этого не ждешь. Но их еще найти нужно. Увы, мы тратим слишком много времени на ненужных людей. И если социализироваться так трудно, выбери максимально удобный способ отбора. Просто общаясь в удобной манере, ты получишь в своем окружении то, за что так боролся.

Осознай несовершенство

Не пытайся выглядеть идеальным. Выяви свои недостатки и смотри на них как на источник жизненных уроков. Они часть тебя, даже большая, чем то красивое создание, которое почему-то прозвали «второй половинкой». Не нужно выставлять свои изъяны напоказ, но и отрицать их наличие тоже глупо. Лучше всего с ними борешься, только когда их осознаешь и признаешь.

Не настраивайся на конкретный результат

Не стремись к какой-то конкретике, и будешь здоровее. Не стремись к деньгам, к какой-то определенной сумме, а лучше стремись к комфорту и достатку. Это вещи одного порядка, но в первом случае у тебя есть конкретный повод поплакать, а во втором — ты подходишь к любой проблеме философски.

Искусство ничегонеделания

Но есть одна большая сложность: для того чтобы познать эту мудрость, нужно ничего не делать. Максимально научиться бездельничать! Мы искренне надеемся, что не перевелись еще бездельники. Но не думай, что можно прожить жизнь, лежа на диване. Это мера, чтобы научиться расслабляться и не искать долбаную «цель жизни».

Совсем ничего не делать (в истинном смысле этого выражения) может быть довольно трудно. С первой попытки уж точно. Собственно, команда «ничего не делать» уже цель. Поэтому начинай с малого — с 5-10-ти минутных подходов простого лежания на диване и созерцания потолка. Без телевизора и компьютеров — мы же, в конце концов, пишем о серьезных вещах, а не про интервьюеров, которых в YouTube развелось. И все. Дыши глубже, расслабься и после этого, спустя какое-то время, попробуй просто бездумно посмотреть на вещи (видеоролик или просто в окно), которые тебя никак не интересуют. Тупо и бездумно. Потому что в этой прострации больше смысла, чем в воплях о том, что надо куда-то бежать. Для ничегонеделания важно найти комфортное место. Как только нашел, располагайся и выбери максимально удобную позу. Возьми за правило хотя бы на 5 минут приседать и отдыхать. И желательно, чтобы в твоей руке был бокал или тарелка с чем-то вкусным. Вкус доставляет нам едва ли не больше удовольствия, чем то, о чем ты сразу подумал. В конце концов, еда есть у всех, а то, о чем ты подумал, увы, нет.

Но высший уровень овладения мастерством ничегонеделания — научиться совмещать его с повседневной жизнью. Старайся просто ничего не делать посреди рабочего дня: смотри на людей, смотри вокруг и расслабься. А потом можно и на рабочем месте. Это кажется глупым, но это доставляет максимальное удовлетворение и удовольствие. Ты сразу видишь всю бессмыслицу суеты и представляешь себя старцем, наблюдающим за планетой еще с тех пор, когда она была газопылевым облаком, и за это бесчисленное время ты успел побывать и Богом, и тем, кто хуже всякого червя.